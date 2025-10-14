martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

El hallazgo se produjo tras una investigación policial que derivó en un allanamiento en Rawson. El lugar funcionaba en condiciones deplorables y sin ningún tipo de habilitación sanitaria. Mirá las cosas que encontraron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1
Todo a la vista. Sobre una mesa encontraron cueros de caballos.

Todo a la vista. Sobre una mesa encontraron cueros de caballos.

Un insólito y preocupante hallazgo sacudió este martes al departamento Rawson. En una precaria, la Policía descubrió una carnicería clandestina donde se faenaban caballos para luego vender su carne como si fuera vacuna. El sitio funcionaba sin ningún tipo de control bromatológico y en medio de una suciedad extrema: utensilios oxidados, sangre derramada, restos de carne sobre el suelo y un olor insoportable que dejaba en evidencia la falta total de higiene.

Lee además
la explicacion de la madre de emir barboza, tras el asesinato en el valle grande: no opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"
quien es el principal apuntado por la familia de emir barboza como el presunto homicida en el valle grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

El operativo se concretó alrededor de las 8:20 de la mañana de este martes, luego de una investigación de los policías de la brigada de la División UFI Genérica, a cargo del subcomisario Miguel Gómez, y del personal de la Comisaría 24ta de Rawson. Esas tareas llevaron a confirmar que en una vivienda de calle Vicente Más 285 Sur se faenaban caballos y que lo vendían, según fuentes de la fuerza.

image

Fue así que los uniformados y efectivos de civil allanaron el domicilio, bajo la supervisión del ayudante fiscal Usin y en presencia de testigos. Allí detuvieron al propietario del inmueble, un hombre de 62 años, de apellido Vargas, y detuvieron restos de un caballo recién faenado junto con distintos cortes de carne distribuidos en baldes, mesadas y un viejo freezer.

image

Los investigadores secuestraron costillares, patas, piernas y otros cortes que, según determinó en el lugar el veterinario Gustavo Aragón, del Ministerio de Medio Ambiente, correspondían efectivamente a carne equina. También se incautaron los cuchillos utilizados para la faena, una balanza de mano y un freezer, elementos que evidencian que la carne era preparada y comercializada para consumo humano sin ningún tipo de control sanitario ni habilitación municipal.

image

Todo el material incautado fue trasladado a la sede de la Comisaría 24ª, junto con el detenido, quien quedó a disposición de la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica. Según se informó, tras realizar las pericias correspondientes, la carne secuestrada será derivada al Parque Faunístico de San Juan para ser utilizada como alimento para animales.

image

El procedimiento dejó al descubierto la existencia de un foco de riesgo sanitario en plena zona urbana. Las condiciones de trabajo, la manipulación indebida de alimentos y la presunta venta de carne equina como vacuna representan una grave amenaza para la salud pública. Las autoridades no descartan que existan otros puntos de faena clandestina vinculados al mismo circuito ilegal.

image

Temas
Seguí leyendo

Filmaron a tres jóvenes colgados de la parte trasera de un colectivo en Chimbas: "Qué peligro"

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

El RRPP que le fracturó la cabeza a un joven de una trompada en Capital, condenado en un juicio abreviado

Desde el "Las vas a pagar" hasta el "Justicia por mano propia": los mensajes de la familia de Emir, el niño asesinado en el Valle Grande

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

El Barrio Valle Grande rodeado de policías tras el crimen de Emir Barboza, de 8 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la explicacion de la madre de emir barboza, tras el asesinato en el valle grande: no opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor
Enfrentamiento fatal

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

Te Puede Interesar

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inflación en San Juan.
Informe

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados
Paren en Off

Marcelo Pereyra, candidato de la Cruzada Renovadora nos muestra su casa: autitos de colección y gatitos rescatados

Sanjuaninos campeones. 
Entretiempo

Los sanjuaninos que hicieron historia en los Juegos Evita

El loteo Valle del Sol, en Rawson, que el IPV está a punto de entregar.
Casa propia

UDAP respondió a la denuncia por estafas en el barrio Fuentealba: propone un canje de lotes con ayuda del IPV