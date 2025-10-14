Cumplió una condena por atropellar y matar, y ahora irá preso por violar una perimetral en San Martín

Un hombre de San Martín que acababa de cumplir una condena por atropellar y matar a un ciclista deberá purgar 20 días preso en una comisaría por violar la prohibición de acercamiento a su exmujer. Zafó de recibir una pena más dura y de ser enviado al penal de Chimbas.

Se trata de Pablo Luciano Barboza , quien este lunes fue condenado a 20 días de prisión, a cumplir en una comisaría, por desobedecer la orden judicial que le impedía acercarse a su expareja. La sanción pudo ser más severa, pero su defensora, la abogada María Filomena Noriega , y el fiscal Adolfo Díaz arribaron a un acuerdo mediante un juicio abreviado, que fue refrendado por un juez de Flagrancia.

image El fiscal Adolfo Díaz.

El hecho por el cual condenaron a Barboza ocurrió el sábado último. Según fuentes judiciales, el hombre se presentó en la casa de la mujer, ubicada en San Martín, y se metió en los fondos pese a la orden vigente que le impedía hacerlo. La víctima dio aviso al 911 y, tras una breve persecución, el sujeto fue detenido en el interior del barrio Caraballo. Días antes, Barboza había estado involucrado en otro incidente en una plaza de la misma localidad, donde fue agredido por vecinos que creyeron que era un ladrón.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora.

Barboza no es un desconocido para la Justicia. El 8 de marzo de 2021, Elías Ariel García Matamoro, un motociclista oriundo de San Martín, perdió la vida como consecuencia de la imprudencia de Pablo Luciano Barboza, quien conducía un camión bajo los efectos de drogas. Apenas cuatro días después del hecho, Barboza fue juzgado y condenado en tiempo récord bajo el nuevo Sistema Acusatorio, en lo que fue una de las sentencias más rápidas registradas en la provincia por un caso de homicidio culposo.