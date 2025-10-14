martes 14 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Seguridad

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

Según la información oficial, sólo en uno de los casos el dispositivo se activó de modo completo. El funcionamiento del protocolo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia.

En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia.

A mediados de mayo de este año, quedaron a disposición para su uso 40 pistolas Taser que fueron distribuidas en distintas zonas de San Juan. Previo a eso, un grupo de operadores de la Policía fue capacitado para accionarlas. Ahora, a cinco meses de ese momento, desde la Fuerza afirmaron que los dispositivos eléctricos fueron utilizados en cuatro oportunidades y que, en todos los casos, sirvieron para evitar que distintas personas atentaran contra su propia vida.

Lee además
en san juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policias y se usaran en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
Paso a paso, cómo funciona una pistola taser.
Videonota

Desde que se desenfunda hasta que se dispara, el paso al paso del funcionamiento de una pistola taser

La subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, explicó a Tiempo de San Juan que, los cuatro episodios estuvieron relacionados con situaciones de crisis graves, muchas de ellas vinculadas al consumo problemático o a trastornos de salud mental. “Se trata de personas que estaban atravesando una situación extrema, algunas con intentos de asfixia en una habitación cerrada, otras con objetos punzantes en sus manos. En esos momentos críticos, el uso de la Taser permitió intervenir sin poner en riesgo ni al sujeto ni a los efectivos policiales”, detalló.

Al mismo tiempo, según indicó la Subjefa, en sólo uno de los cuatro casos se llegó a activar por completo el dispositivo, lo que implicó disparar el cartucho para inmovilizar a la persona. En los restantes, el protocolo se detuvo en etapas previas, sin necesidad de aplicar la descarga eléctrica.

En este caso es importante recordar que, las pistolas Taser cuentan con un protocolo de uso progresivo de la fuerza, diseñado para intervenir de forma proporcional a la amenaza. El primer paso es desenfundar el dispositivo, luego apuntar hacia la persona. Posteriormente, se puede activar el láser o la linterna —cuyo haz de luz apunta al cuerpo— como forma disuasiva. Si eso no es suficiente, se muestra el arco voltaico, una descarga visible que también puede persuadir. Solo si todas estas instancias resultan ineficaces, se dispara el cartucho que inmoviliza temporalmente a la persona.

“Es un recurso momentáneo, diseñado para la reducción inmediata y segura del sujeto. La descarga dura apenas dos segundos y actúa en la zona del abdomen, neutralizando temporalmente la conexión entre el músculo y el sistema nervioso, sin poner en riesgo la vida”, explicó Álamo.

Para ejemplificar su potencia, se indicó que la parte eléctrica del dispositivo tiene una potencia comparable a la de un desfibrilador, aunque su efecto es breve y estrictamente localizado.

Embed - El paso al paso del funcionamiento de una pistola Taser

Formación especializada y control del accionar

En San Juan, el uso de las Taser está a cargo de efectivos que recibieron capacitación específica en la Escuela de Tiro, con instructores especializados a nivel nacional y sudamericano. Además, cuando un oficial porta el dispositivo, lleva consigo una cámara que graba toda la intervención, permitiendo una revisión posterior detallada del procedimiento.

“Cada una de las actuaciones queda registrada y es analizada. Eso nos da garantías de que el uso del dispositivo se da dentro del marco legal y con el único objetivo de evitar un mal mayor”, enfatizó la subjefa.

Por ahora, la Policía de San Juan continúa trabajando con la partida original de 40 dispositivos. Sin embargo, desde la Secretaría de Seguridad evalúan adquirir una nueva tanda para ampliar su disponibilidad y consolidar su utilización como herramienta de prevención en situaciones de crisis.

Temas
Seguí leyendo

Filmaron a tres jóvenes colgados de la parte trasera de un colectivo en Chimbas: "Qué peligro"

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad

El RRPP que le fracturó la cabeza a un joven de una trompada en Capital, condenado en un juicio abreviado

Desde el "Las vas a pagar" hasta el "Justicia por mano propia": los mensajes de la familia de Emir, el niño asesinado en el Valle Grande

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Nuevos videos de la brutal gresca en el Valle Grande: el grito desgarrador de la tía del niño asesinado y la detención de un menor

El Barrio Valle Grande rodeado de policías tras el crimen de Emir Barboza, de 8 años

Tras el asesinato del nene en Valle Grande, revive el recuerdo del caso Uma Calvo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
asesinaron a un nino de 8 anos, tras un tiroteo en el valle grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos
Rawson

Asesinaron a un niño de 8 años, tras un tiroteo en el Valle Grande: los impactantes videos

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande
Impactante crimen

Quién era el pequeño que murió tras la balacera en el Valle Grande

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan
Comercio

Cerró un café que ocupaba un histórico local del microcentro de San Juan

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes
¿Quién es ese hombre?

Video: fue a El Zonda, se enamoró y ahora busca al joven en redes

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas
UFI Delitos Especiales

Niño asesinado en el Valle Grande: quiénes son las siete personas detenidas

Te Puede Interesar

En qué casos se han usado las pistolas Taser en San Juan, desde su habilitación en la provincia. video
Seguridad

En 5 meses, las pistolas Taser se usaron 4 veces en San Juan: en todos los casos para prevenir suicidios

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo de la Magistratura de San Juan, integrado por representantes de los tres poderes y del Foro de Abogados.
Esperado

Se definió la terna para el cargo judicial del año en San Juan: quiénes son los tres hombres elegidos

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias
Lo último

Crimen de Emir Barboza: el problema comenzó por una pelea entre menores e involucró a tres familias

Los supermercados en todo el país atraviesan baja de ventas y presentan inestabilidad laboral (foto ilustrativa). 
Comercios

En San Juan, ola de ofrecimientos de retiros voluntarios en supermercados, ¿qué pasa?

Imagen de archivo
Santa Lucía

Susto en el barrio Kennedy: un incendio en una casa dejó atrapada a una persona con discapacidad