La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,9% en septiembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 20,1%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 27,5%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó un valor de 2,2%.

Las divisiones que registraron menores variaciones fueron Educación (1,0%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (1,1%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4%), Comunicaciones (1,5%), Bienes y servicios diversos (1,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,7%).

Por otro lado, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,8%) tuvo una similar variación al nivel general del Índice.

Las divisiones con mayor aumento en el mes fueron Prendas de vestir y calzados (3,4%), con subas en Prendas de vestir. Le siguen Recreación y cultura (2,6%), principalmente por incrementos en servicios culturales; Transporte (2,5%), Restaurantes y hoteles (2,5%) y Salud (2,1%).

Cabe resaltar, en cuanto a sus características metodológicas, que el IPC de San Juan se construye a partir del seguimiento de una canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar aproximadamente 19.000 precios al mes. Esta tarea se realiza mediante el uso de tablets, lo que agiliza la recolección, mejora la precisión y digitaliza por completo el proceso de captura de datos en el territorio.