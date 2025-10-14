martes 14 de octubre 2025

Datos oficiales

Según el Indec, la inflación de septiembre fue del 2,1% y el acumulado de 2025 llegó al 22%

La cifra que dio a conocer esta tarde el organismo que conduce Marco Lavagna se registró en un mes de alta volatilidad cambiaria. Luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos porcentuales de La Libertad Avanza (LLA), el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, por lo que se temía del traspaso a precios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tal como estimaban las consultoras privadas, la inflación tuvo una leve aceleración en septiembre. Fue del 2,1% según dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante este martes. Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,8% y acumuló 22% en lo que va del 2025.

En septiembre, las divisiones de mayor aumento fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por el impacto de las subas en los alquileres, al igual que Transporte (3%) y Educación (3,1%), categoría que muestra el mayor aumento (62,2%) en los últimos 12 meses, duplicando el promedio general.

En septiembre, las divisiones de mayor aumento fueron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por el impacto de las subas en los alquileres, al igual que Transporte (3%) y Educación (3,1%), categoría que muestra el mayor aumento (62,2%) en los últimos 12 meses, duplicando el promedio general.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.9%), el de mayor incidencia, se ubicó por debajo del promedio general.

A diferencia de los meses anteriores en los que se ubicaron entre los de mayor aumento, en septiembre moderaron sus subas los rubros Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%). Este último muestra una suba del 48,7% en el último año.

Estimaciones privadas

A nivel nacional, si bien en las consultoras privadas había consenso de que en septiembre hubo una aceleración que iba a llevar al indicador más cerca del 2%, discrepaban respecto a la magnitud.

En la Fundación Libertad y Progreso, pronosticaban que la inflación sería del 2,4% por el importante impacto de precios regulados y servicios públicos, pero también por la depreciación del peso, que esperan continúe en los próximos meses.

Un relevamiento más optimista tuvieron en la consultora C&T Asesores Económicos, que lidera Camilo Tiscronia. En el Gran Buenos Aires (GBA) consideran que hubo un alza del 2%. “Los componentes estacionales tuvieron un rol clave: indumentaria fue el rubro de mayor incremento, 4,7% mensual, un comportamiento habitual en septiembre por el cambio de temporada”, marcaron.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 6 de octubre, la mediana de las respuestas arrojó que la inflación de septiembre sería 2%.

Un nivel en el que se mantendría en octubre, mientras que en noviembre presentaría otro salto a 2,2%, para volver a desacelerar en diciembre. Y estabilizarse en los primeros tres meses del 2026 en el rango de 1,7% a 1,8%.

Fuente: Infobae

