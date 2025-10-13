lunes 13 de octubre 2025

Otro femicidio

Horror en Chaco: encontraron sin vida a una joven desaparecida y hay cinco detenidos

El cuerpo de Gabriela Arací Barrios, de 20 años, fue hallado dentro de un pozo ciego en Avia Terai. Por el presunto femicidio, la Justicia mantiene bajo investigación a cuatro hombres y una mujer.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gabriela femicidio chaco

El caso de Gabriela Arací Barrios, una joven chaqueña de 20 años que era intensamente buscada desde el domingo, tuvo el peor desenlace. La Justicia confirmó que los restos hallados en un pozo ciego en una vivienda de Avia Terai pertenecen a ella.

La desaparición de Gabriela había sido denunciada por su madre, Natalia Vanesa Barrios, quien contó que la última vez que vio a su hija fue cerca de la una de la madrugada del 12 de octubre, cuando la joven salió de su casa en el barrio 108 Viviendas. Desde ese momento, nada más se supo de ella.

image

La búsqueda se desplegó por toda la localidad, con rastrillajes en diferentes barrios. Fue durante uno de esos operativos, en la zona Sur de Avia Terai, donde los investigadores hallaron el cuerpo dentro del pozo ciego de una vivienda. El lugar pertenece a Jesús Salvatierra, uno de los cuatro hombres que fueron aprehendidos junto a una mujer que también habría estado presente la noche en que Gabriela fue vista por última vez.

El principal acusado es Bruno Salvatierra, de 33 años, quien habría sido la última persona en mantener contacto con la víctima antes de su desaparición.

image

Mientras la investigación avanza bajo la supervisión del fiscal Marcelo Soto, la Policía del Chaco continúa reuniendo pruebas. En las últimas horas, se confirmó además el hallazgo de la motocicleta de Gabriela, totalmente incendiada, lo que refuerza la hipótesis de que los responsables intentaron borrar cualquier rastro del crimen.

El femicidio de Gabriela Barrios conmociona a toda la provincia y reaviva el reclamo de justicia y protección hacia las mujeres en el norte del país.

