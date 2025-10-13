lunes 13 de octubre 2025

En Buenos Aires

Pelea mortal: violó una restricción perimetral, atacó a su novia y el hijo de la mujer lo mató al defenderla

El hombre tenía 42 años. El crimen fue cometido de una cuchillada. Por el hecho, fue detenido un adolescente de 16 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un adolescente de 16 años fue detenido bajo la acusación de haber asesinado al novio de su madre (Archivo).

Un adolescente de 16 años fue detenido bajo la acusación de haber asesinado al novio de su madre (Archivo).

Un adolescente de 16 años fue detenido bajo la acusación de haber asesinado de una cuchillada al novio de su madre al defenderla de un ataque del hombre, quien tenía una orden de restricción perimetral, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

El hecho ocurrió en la noche de este domingo en una casa de la calle 517, entre 116 y 117, tras lo cual se dio aviso a la Policía por un hombre ensangrentado que se encontraba en la vía pública.

La víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, de 42 años, domiciliado en 39 y 127, quien fue hallado tendido sobre la calle con una herida de arma blanca en el pecho.

Poco tiempo después, constataron su deceso integrantes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Detalles del caso

Momentos después de la actuación del personal de salud, se presentó de forma espontánea una mujer de 35 años ante la Policía.

Lo hizo junto a su hijo, de 16 años, quien admitió haber intervenido en defensa de su madre durante una agresión por parte de Farías. No obstante, el testimonio del menor aún no fue refrendado ante la Justicia.

De acuerdo con el testimonio del chico, el hombre irrumpió en el domicilio de la mujer con intenciones de atacar a su ex pareja, portando un cuchillo.

En medio de un forcejeo, el menor tomó otra arma blanca para luego herir a Farías, provocándole una lesión que le causó la muerte poco después.

En el lugar se decomisaron un cuchillo tipo Tramontina y una cuchilla; ambos elementos con restos hemáticos.

Por disposición de la Fiscalía del Menor Nº 1, a cargo de Sabrina Cladera, el adolescente fue arrestado.

Las actuaciones policiales estuvieron a cargo de la comisaría sexta y del Gabinete de Homicidios de la DDI de la jurisdicción.

Fuentes del caso precisaron a la agencia Noticias Argentinas (NA) que la causa fue caratulada como homicidio, al tiempo que detallaron que Farías tenía antecedentes por delitos violentos, incluyendo tentativa de homicidio y violencia familiar, con múltiples ingresos al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

FUENTE: Crónica

