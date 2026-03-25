miércoles 25 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fenómeno

Se viene otra luna rosa: cuándo verla y qué significa

El fenómeno de la luna rosa marcará uno de los momentos más esperados del calendario lunar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La llegada de la Luna Rosa 2026 vuelve a despertar interés entre los amantes del cielo, los curiosos y quienes siguen de cerca los fenómenos lunares de cada año. Aunque su nombre suele generar confusiones, este evento astronómico tiene una explicación clara, un trasfondo cultural profundo y un horario preciso para observarlo desde la Argentina.

Lee además
la nasa anuncio la construccion de una base permanente en la luna
¿Será?

La NASA anunció la construcción de una base permanente en la Luna
una traba de ultimo momento para agostina paez: ahora el juez quiere que se quede en brasil hasta el fallo final
Cambio de opinión

Una traba de último momento para Agostina Páez: ahora el juez quiere que se quede en Brasil hasta el fallo final

Según datos astronómicos actualizados, la Luna Rosa —la luna llena de abril— alcanzará su punto máximo de iluminación en el país el 1 de abril a las 23:12, cuando se verá totalmente redonda y brillante sobre el cielo nocturno argentino. Esta fase coincide con el momento en que el satélite está completamente iluminado por el Sol, marcando uno de los hitos más destacados del ciclo lunar mensual.

¿Por qué se llama Luna Rosa y qué significa?

Pese a su nombre, la Luna no adquiere un tono rosado. El término proviene de tradiciones del hemisferio norte, especialmente de culturas indígenas de Norteamérica, que bautizaban cada luna llena según fenómenos naturales y señales estacionales. En este caso, aludía a la floración del phlox subulata, una planta silvestre de color rosado que aparece en primavera y cubre grandes superficies del suelo con un tono vibrante.

En las culturas modernas, el significado se extendió y se asoció con la renovación, los nuevos comienzos y el despertar de la naturaleza tras los meses fríos. En el terreno espiritual, suele interpretarse como un tiempo para cerrar ciclos, liberar cargas y dar paso a nuevas etapas. Incluso algunas corrientes alquímicas vinculan estas noches con prácticas de “rocío alquímico”, un simbolismo que remite a rituales antiguos y a la idea de transformación personal.

La hora exacta y la mejor forma de observarla

De acuerdo con los registros astronómicos internacionales, el máximo de la Luna Rosa se producirá globalmente el 2 de abril a las 02:11 UTC, lo que coincide con las 23:11 en la Argentina del 1 de abril. Esto significa que el momento ideal para verla será durante la noche del 1 de abril, cuando la luna salga por el horizonte y quede fácilmente visible a simple vista.

Expertos en observación recomiendan buscar un sitio con poca contaminación lumínica, ya sea alejándose del centro de la ciudad o buscando espacios elevados. Si bien no se necesita telescopio, una buena cámara o incluso un celular con modo nocturno pueden capturar imágenes muy nítidas del fenómeno. Además, la luna llena parecerá completa durante la noche anterior y la posterior, por lo que habrá margen para disfrutarla en distintas condiciones climáticas.

Un fenómeno que también marca fechas religiosas

La Luna Rosa no solo tiene relevancia astronómica. En el calendario cristiano occidental es conocida como Luna Pascual, porque determina la fecha de la Semana Santa. De acuerdo con las tradiciones eclesiásticas, la Pascua se celebra el domingo posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, lo que convierte al plenilunio de abril en una referencia clave cada año.

Qué simbolismo tiene para distintas culturas

Además de su conexión con la primavera del hemisferio norte, la Luna Rosa también recibe otros nombres tradicionales vinculados al renacer de la naturaleza. En distintos pueblos se la conoció como la Luna del Pasto Brotante, la Luna de los Huevos o la Luna del Pescado, cada una representando ciclos de crecimiento, fertilidad y abundancia en el mundo natural.

Cada año, este tipo de fenómenos se posiciona entre las búsquedas más leídas. Su combinación de astronomía accesible, historia cultural y un toque de misticismo hace que los usuarios de Google Discover encuentren irresistible este tipo de notas. Los picos de visualización suelen concentrarse en los días previos debido a su alta tasa de clics y a que es un fenómeno visible sin equipamiento especial.

Seguí leyendo

Massa declaró en Comodoro Py que hubo "incumplimientos" en el plan de viviendas Sueños Compartidos

Rechazaron un pedido de "Chiqui" Tapia para salir durante 60 días del país

Jubilados del PAMI: vuelven los medicamentos gratis, quiénes quedan excluidos

El consulado español lanzó una advertencia por los más de 645 mil argentinos que quieren obtener la ciudadanía

Su camioneta se rompió en un pozo, no le aceptaron el reclamo, lo apeló y ahora deberán pagarle

El polémico tuit de la empresa de termos Lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron

La abogada argentina detenida por racismo en Brasil regresará al país tras la audiencia

La Serenísima cambia de manos: Arcor y Danone pasan a controlar la histórica láctea

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el consulado espanol lanzo una advertencia por los mas de 645 mil argentinos que quieren obtener la ciudadania
A tener paciencia

El consulado español lanzó una advertencia por los más de 645 mil argentinos que quieren obtener la ciudadanía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La General Acha se prevé repavimentar en el tramo desde Santa Fe a 25 de Mayo.
Más obras en la ciudad

San Juan renueva su corazón con un ambicioso plan para repavimentar las calles del microcentro: cuáles mejorarán

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile
Pura gloria

Glober, el equipo sanjuanino de hockey sobre patines que hizo historia en Chile

Imagen ilustrativa.   
Investigación

Quién es el sujeto que le disparó en la cara a su hermano en Chimbas porque creyó que era un ladrón

Miriam Fernández, criada por apropiadores. video
En el spot de Milei

La hija de un sanjuanino desaparecido defendió a sus apropiadores: "Les guste o no, siempre serán mis padres"

Pasos prohibidos en el parral: cosechadores sanjuaninos son furor por un baile viral
Redes

"Pasos prohibidos" en el parral: cosechadores sanjuaninos son furor por un baile viral

Te Puede Interesar

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió
De terror

Caucete: un hombre se cayó de una mora y murió

Por Redacción Tiempo de San Juan
El temblor político del 85: el detrás de escena que movilizó la reforma constitucional sanjuanina
La Historia Extraoficial

El temblor político del 85': el detrás de escena que movilizó la reforma constitucional sanjuanina

El corte en la zona de Laguna Brava impidió el paso de camiones y personal hacia el campamento minero Vicuña. (Fotos: Minería y Desarrollo).
Un corte de 12 horas

Tensión y la ruta a Vicuña cortada: el trasfondo del conflicto minero en La Rioja

Desamparados, pionero e histórico: estrenó Tribuna Segura en el fútbol sanjuanino
El primero

Desamparados, pionero e histórico: estrenó Tribuna Segura en el fútbol sanjuanino

Una confusión y un baleado en Chimbas: pudo ser como la tragedia que sacudió a Córdoba
Antecedente

Una "confusión" y un baleado en Chimbas: pudo ser como la tragedia que sacudió a Córdoba