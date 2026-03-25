Desamparados, pionero e histórico: estrenó Tribuna Segura en el fútbol sanjuanino

El Club Sportivo Desamparados se convirtió en protagonista este miércoles por la noche, cuando fuera de la cancha marcó un precedente en el fútbol sanjuanino. En el partido frente a Trinidad, la institución aplicó por primera vez el sistema Tribuna Segura en un encuentro del ámbito local.

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El compromiso, jugado en el estadio Estadio José Eduardo Nehín, contó con un operativo especial en los accesos. La medida había sido definida previamente por la Comisión Directiva del club con la intención de reforzar la seguridad y mejorar el orden durante el desarrollo del evento.

Durante la jornada, se realizaron controles de identidad a los hinchas mediante la presentación del DNI, lo que obligó a los asistentes a llegar con mayor anticipación para evitar demoras en el ingreso. Desde la institución habían solicitado colaboración para que el procedimiento se desarrollara con normalidad.

Si bien el programa Tribuna Segura ya había tenido presencia en la cancha de San Martín, esta fue su primera implementación en el contexto del torneo doméstico, marcando un antecedente importante para el resto de los clubes de la Liga Sanjuanina.

La experiencia dejó como saldo una jornada organizada en cuanto a los accesos, en un contexto donde la seguridad comenzó a ocupar un lugar central en el fútbol local.