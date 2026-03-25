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Decisión

Suspendieron el fútbol sanjuanino por el operativo del Ironman

La fecha completa de este fin de semana fue postergada ante la imposibilidad de garantizar operativos de seguridad en los estadios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Liga Sanjuanina de Fútbol informó la suspensión de la actividad prevista para este fin de semana tanto en Primera A como en Primera B. La medida alcanza a la novena fecha del Torneo Apertura y a la tercera del Ascenso.

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Según el comunicado oficial, la decisión responde a la gran cantidad de eventos programados en San Juan, entre los que se destaca el Ironman, que demandará un importante operativo de seguridad.

En ese contexto, la Policía de San Juan no podrá garantizar la presencia de efectivos suficientes en los estadios, condición necesaria para la disputa de los encuentros.

Ante esta situación, desde la organización priorizaron la seguridad y resolvieron la suspensión total de la fecha.

La reprogramación ya tiene fecha tentativa: los partidos se disputarían entre martes y miércoles de la próxima semana.

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