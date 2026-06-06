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El inodoro inteligente y otros dos "chiches" que aparecieron en San Juan y se venden como pan caliente

Tecnología, comodidad y sorpresa. Tres productos poco convencionales llegaron a la provincia y despertaron el interés de los consumidores.

Por Daiana Kaziura
El inodoro inteligente que se maneja a control remoto es una de las innovaciones tecnológicas que son tendencia en San Juan.

El inodoro inteligente que se maneja a control remoto es una de las innovaciones tecnológicas que son tendencia en San Juan.

La tecnología ya no se limita a los celulares o los electrodomésticos. En San Juan comenzaron a ganar terreno una serie de productos que hasta hace poco parecían sacados de una película futurista: un inodoro que abre su tapa automáticamente y seca al usuario, un exoesqueleto capaz de asistir a personas con dificultades para caminar y un dispensador eléctrico que sirve vino con solo apretar un botón.

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Aunque pertenecen a universos completamente distintos, los tres tienen algo en común: combinan innovación, practicidad y un fuerte factor sorpresa. En los últimos meses llegaron a comercios locales y despertaron la curiosidad de los sanjuaninos, al punto de convertirse en algunos de los artículos más consultados y vendidos dentro de sus respectivas categorías.

El inodoro inteligente que reemplaza al bidet

Uno de los productos que más llama la atención es el inodoro inteligente, un sistema que integra las funciones de inodoro, bidet y secado en un único artefacto. La propuesta apunta especialmente a quienes buscan optimizar espacios reducidos o incorporar tecnología al baño.

El equipo cuenta con control remoto para regular distintas funciones, entre ellas la temperatura de la tapa calefaccionada. Además, incorpora sensores de movimiento que permiten la apertura automática de la tapa al detectar la presencia de una persona. Una vez finalizado el uso, el sistema vuelve a cerrarse solo y realiza la descarga de manera automática.

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Entre sus principales ventajas aparece el ahorro de espacio, ya que elimina la necesidad de instalar un bidet independiente. También ofrece una instalación relativamente sencilla: únicamente requiere la conexión habitual de agua y una toma eléctrica para alimentar el sistema.

Desde el comercio indicaron que se trata de uno de los productos más consultados por quienes están remodelando baños pequeños o toilettes, atraídos tanto por su funcionalidad como por el impacto visual que genera.

Actualmente, el valor de lista para financiarlo en hasta 12 cuotas sin interés es de $2.390.000, mientras que el precio de contado es de $2.350.000.

Un exoesqueleto para ayudar a moverse

Otro de los artículos que comenzó a captar atención es un exoesqueleto diseñado para asistir a personas con dificultades de movilidad y acompañar procesos de rehabilitación.

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El dispositivo se ajusta a la cintura y a las piernas mediante correas y cuenta con dos motores laterales cuya intensidad puede regularse según las necesidades de cada usuario. Además, dispone de tres niveles de asistencia: uno básico, uno intermedio y otro de máxima ayuda para quienes requieren un mayor soporte al caminar.

Según explicaron los vendedores, el producto puede utilizarse tanto en tratamientos de rehabilitación como en actividades cotidianas o recreativas, incluyendo caminatas y paseos en bicicleta.

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La mayor parte de las ventas se concretó con propietarios de centros de rehabilitación interesados en incorporar nuevas herramientas para el trabajo con pacientes. Sin embargo, una experiencia en particular quedó grabada en la memoria de quienes comercializan el producto: una joven usuaria de silla de ruedas pudo dar algunos pasos al probar el equipo por primera vez. La emoción del momento, recuerdan, fue compartida por su madre y por todos los presentes.

El exoesqueleto tiene un valor cercano a los $2.500.000 y puede financiarse con distintas tarjetas, además de contar con descuentos para pagos de contado.

El dispensador que sirve y oxigena el vino

En una provincia donde el vino forma parte de la identidad cultural, no sorprende que uno de los productos más novedosos esté relacionado con esta bebida. Se trata de un dispensador eléctrico recargable que permite servir vino sin necesidad de inclinar la botella y, al mismo tiempo, oxigenarlo durante el proceso.

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El funcionamiento es simple: se coloca el dispositivo sobre la botella y, con solo presionar un botón, comienza el servicio. Al volver a presionarlo, el flujo se detiene de inmediato, evitando derrames o excesos.

Una de sus características más destacadas es que cumple una doble función, ya que además de facilitar el servido reemplaza al decantador tradicional al incorporar un sistema de oxigenación instantánea.

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El equipo se entrega listo para usar, con batería incorporada, cargador y accesorios incluidos. La autonomía alcanza entre tres semanas y un mes con uso diario, según indicaron desde el comercio.

Disponible en diferentes terminaciones, el dispensador tiene un precio de $44.000 y se convirtió en una opción cada vez más elegida tanto para regalar como para sumar un toque tecnológico a reuniones y cenas.

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* Comercios: Híper Cerámico, Digital Station, American Bar

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