La Serenísima cambia de manos: Arcor y Danone pasan a controlar la histórica láctea

Tras cerca de 100 años bajo el control de Mastellone Hermanos, la empresa láctea La Serenísima pasó a manos de Arcor y Danone, que concretaron la compra del 100% del paquete accionario.

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Ambas firmas ya contaban con el 49% de participación, mientras que el resto estaba en poder de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC. Con esta operación, las compañías avanzaron en un acuerdo conjunto para tomar el control total de la tradicional marca.

A través de un joint venture, Arcor y Danone señalaron que la integración permitirá potenciar capacidades y fortalecer el negocio. Según indicaron, el objetivo es impulsar la innovación, mejorar la eficiencia operativa y ampliar el alcance dentro del mercado.

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En el comunicado oficial, también destacaron que la operación abre nuevas oportunidades de crecimiento en la valorización del sector lácteo, apoyadas en las once plantas productivas que posee la empresa en la región.

La Serenísima es una de las principales elaboradoras de productos lácteos del país, con una amplia variedad que incluye leche, dulce de leche, quesos, manteca, crema, yogures y postres.

El CEO de Danone, Antoine de Saint-Affrique, afirmó que la combinación de capacidades permitirá generar una plataforma con mayor potencial de crecimiento, enfocada en ofrecer productos de calidad a más consumidores.

En la misma línea, el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, sostuvo que el acuerdo contribuirá a fortalecer las operaciones, los procesos y la capacidad comercial de ambas compañías, con el objetivo de acelerar el desarrollo del negocio.