martes 24 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Economía

La Serenísima cambia de manos: Arcor y Danone pasan a controlar la histórica láctea

Las dos compañías completaron la adquisición total de la empresa, que deja de estar bajo la órbita de Mastellone Hermanos tras casi un siglo.

Por Agencia NA
La Serenisima

Tras cerca de 100 años bajo el control de Mastellone Hermanos, la empresa láctea La Serenísima pasó a manos de Arcor y Danone, que concretaron la compra del 100% del paquete accionario.

Lee además
el polemico tuit de la empresa de termos lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron
Se fueron de boca

El polémico tuit de la empresa de termos Lumilagro que tuvieron que borrar por el repudio que generaron
la abogada argentina detenida por racismo en brasil regresara al pais tras la audiencia
La sacó barata

La abogada argentina detenida por racismo en Brasil regresará al país tras la audiencia

Ambas firmas ya contaban con el 49% de participación, mientras que el resto estaba en poder de Mastellone Hermanos y Dallpoint Investments LLC. Con esta operación, las compañías avanzaron en un acuerdo conjunto para tomar el control total de la tradicional marca.

A través de un joint venture, Arcor y Danone señalaron que la integración permitirá potenciar capacidades y fortalecer el negocio. Según indicaron, el objetivo es impulsar la innovación, mejorar la eficiencia operativa y ampliar el alcance dentro del mercado.

image

En el comunicado oficial, también destacaron que la operación abre nuevas oportunidades de crecimiento en la valorización del sector lácteo, apoyadas en las once plantas productivas que posee la empresa en la región.

La Serenísima es una de las principales elaboradoras de productos lácteos del país, con una amplia variedad que incluye leche, dulce de leche, quesos, manteca, crema, yogures y postres.

El CEO de Danone, Antoine de Saint-Affrique, afirmó que la combinación de capacidades permitirá generar una plataforma con mayor potencial de crecimiento, enfocada en ofrecer productos de calidad a más consumidores.

En la misma línea, el presidente del Grupo Arcor, Alfredo Pagani, sostuvo que el acuerdo contribuirá a fortalecer las operaciones, los procesos y la capacidad comercial de ambas compañías, con el objetivo de acelerar el desarrollo del negocio.

Temas
Seguí leyendo

Multitudinaria marcha en Plaza de Mayo a 50 años del Golpe: "Que nos digan dónde están"

Panza llena... de cocaína: cae preso por comerse 1kg de droga

Buscan a una mamá y a sus dos hijos que están desaparecidos desde hace 6 días

Previo al comienzo del juicio, habló la abogada de la argentina acusada de racismo en Brasil: "Lo justo sería una condena baja"

Revelan el plan secreto para lanzar una moneda de oro con la imagen de Milei en medio del caso $Libra

Juicio por el ARA San Juan: el submarino no había realizado ensayos técnicos críticos

Máximo Kirchner volvió a cuestionar a Kicillof por "teorizar" sobre Adam Smith: "No suma"

"Guardado" por el escándalo, Adorni reaparecerá el viernes junto con Milei

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
buscan a una mama y a sus dos hijos que estan desaparecidos desde hace 6 dias
Investigación

Buscan a una mamá y a sus dos hijos que están desaparecidos desde hace 6 días

Por Agencia NA

Las Más Leídas

En el barrio chino sanjuanino que se hizo tendencia en cuestión de meses, el ramen y los peperos son los favoritos de los clientes. video
Tendencia

El "barrio chino" sanjuanino: la novedad que atrapa a jóvenes con productos virales y sinogramas

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial
Deceso

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial

Imagen ilustrativa de Lote Hogar 27
Violento episodio

Apuñalan "a traición" a un joven en Pocito en medio de un "mano a mano"

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza video
Video

Operativo de película para trasladar a una beba sanjuanina en helicóptero a Mendoza

Rawson busca combatir con tecnología la acumulación de basura en la vía pública tirada por inescrupulosos (foto ilustrativa).
Tecno control

Se viene el "Gran Hermano" anti basura en la comuna más populosa de San Juan

Te Puede Interesar

El antecedente del “compre local” en minería vuelve al debate justo cuando San Juan busca una nueva ley de proveedores.
Una discusión que vuelve

Una mesa, millones de dólares y un final polémico: cómo funcionó la "ley de proveedores" cuando la minería tuvo su época de oro en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Foto: Prensa Desamparados.
Violencia en el fútbol

Después de los tiros en la cancha, Sportivo Desaparados será el primer club sanjuanino en implementar Tribuna Segura

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará
Pronóstico

Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

Barrio Los Andes, en Chimbas
En Chimbas

Le disparó a su hermano en la cara y dijo que lo confundió con un ladrón

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial
Deceso

Falleció un reconocido médico sanjuanino que también se desempeñó como funcionario provincial