Robaron más de 100 kilos de carne y mercadería de una conocida carnicería y supermercado de Capital

El robo se produjo en la sucursal de calle Pedro Echague, al oeste de Entre Ríos, en Capital.

Los ladrones ya no solo buscan dinero en efectivo ni artefactos, ahora buscan hasta carne y mercadería como botín. En un golpe perpetrado este fin de semana, delincuentes entraron a una conocida carnicería de Capital y se alzaron con más de 100 kilos de carne, bebidas y productos no perecederos, revelaron fuentes judiciales.

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El robo fue descubierto el sábado a primera hora de la mañana, cuando los empleados de Carnes California llegaron al local de calle Pedro Echagüe, al oeste de Entre Ríos, y se encontraron con que había un gran desorden y faltaba mucha mercadería. Quien hizo la denuncia fue uno de los responsables de la sucursal, de apellido Vargas , que detalló en la Policía que el perjuicio económico es millonario.

El comercio cuenta con un sistema de cámaras, pero los ladrones lo destruyeron. El comercio cuenta con un sistema de cámaras, pero los ladrones lo destruyeron.

Lo llamativo fue que los delincuentes no fueron por dinero o artefactos electrónicos. Los desconocidos barrieron con más de 100 kilos de carne, entre asado y otros cortes caros, revelaron fuentes del caso. Además, sustrajeron numerosa mercadería no perecedera y bebidas alcohólicas, y el posnet de la caja registradora.

Según establecieron los investigadores, los ladrones aparentemente treparon al techo y descendieron a los fondos del edificio comercial. Allí forzaron una ventana e ingresaron al salón. Adentro rompieron las cámaras y se llevaron el soporte informático que contiene las grabaciones de las cámaras de seguridad, explicaron.

Los primeros en llegar fueron los policías de la Comisaría 2da de Concepción, que tomaron nota del hecho y dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.