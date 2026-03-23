lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe en Capital

Robaron más de 100 kilos de carne y mercadería de una conocida carnicería y supermercado de Capital

Los ladrones forzaron una ventana trasera de la sucursal de calle Pedro Echagüe. El comercio cuenta con cámaras de seguridad, pero arrancaron el equipo de grabación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo se produjo en la sucursal de calle Pedro Echague, al oeste de Entre Ríos, en Capital.

El robo se produjo en la sucursal de calle Pedro Echague, al oeste de Entre Ríos, en Capital.

Los ladrones ya no solo buscan dinero en efectivo ni artefactos, ahora buscan hasta carne y mercadería como botín. En un golpe perpetrado este fin de semana, delincuentes entraron a una conocida carnicería de Capital y se alzaron con más de 100 kilos de carne, bebidas y productos no perecederos, revelaron fuentes judiciales.

Lee además
Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000
Robo se produjo en un vivienda de avenida Córdoba.
Ataque a vivienda

Entraron a una casa del centro sanjuanino y robaron una pistola y dinero

El robo fue descubierto el sábado a primera hora de la mañana, cuando los empleados de Carnes California llegaron al local de calle Pedro Echagüe, al oeste de Entre Ríos, y se encontraron con que había un gran desorden y faltaba mucha mercadería. Quien hizo la denuncia fue uno de los responsables de la sucursal, de apellido Vargas, que detalló en la Policía que el perjuicio económico es millonario.

El comercio cuenta con un sistema de cámaras, pero los ladrones lo destruyeron. El comercio cuenta con un sistema de cámaras, pero los ladrones lo destruyeron.

Lo llamativo fue que los delincuentes no fueron por dinero o artefactos electrónicos. Los desconocidos barrieron con más de 100 kilos de carne, entre asado y otros cortes caros, revelaron fuentes del caso. Además, sustrajeron numerosa mercadería no perecedera y bebidas alcohólicas, y el posnet de la caja registradora.

Según establecieron los investigadores, los ladrones aparentemente treparon al techo y descendieron a los fondos del edificio comercial. Allí forzaron una ventana e ingresaron al salón. Adentro rompieron las cámaras y se llevaron el soporte informático que contiene las grabaciones de las cámaras de seguridad, explicaron.

Los primeros en llegar fueron los policías de la Comisaría 2da de Concepción, que tomaron nota del hecho y dieron intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Golpe contra una empresa textil: robaron $15.000.000 en ropa en avenida Libertador

Fue a una fiesta al Médano y le robaron su costoso auto BMW

Nadie sabe cómo, pero robaron 14 matafuegos de una conocida escuela de Rawson

Ladrones dejaron sin luz el frente del Juzgado de Paz de 25 de Mayo

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos

Qué pasó con un grupo de enduristas que generaron preocupación en San Juan

Un ladrón robó el estéreo de un auto, apuñaló a un hombre mientras escapaba y lo atraparon

"Hay algo muy raro": qué dijeron desde la firma afectada por el incendio en el Parque Industrial de Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
triple tragedia en ruta 20: la familia tenia otra hija que no viajaba con ellos
Perfil

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos
Perfil

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

Cruce de denuncias: El Niño Marta vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral
Redes

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral

Te Puede Interesar

Del 77 al 2007: la reflexión de los sanjuaninos de distintas generaciones a 50 años del último golpe de Estado video
24M

Del '77 al 2007: la reflexión de los sanjuaninos de distintas generaciones a 50 años del último golpe de Estado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mucho sol y calorcito: así estará el tiempo este martes feriado en San Juan
SMN

Mucho sol y calorcito: así estará el tiempo este martes feriado en San Juan

El robo se produjo en la sucursal de calle Pedro Echague, al oeste de Entre Ríos, en Capital.
Golpe en Capital

Robaron más de 100 kilos de carne y mercadería de una conocida carnicería y supermercado de Capital

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos
Perfil

Triple tragedia en Ruta 20: la familia tenía otra hija que no viajaba con ellos

Según una cámara, el movimiento comercial fue de menor a mayor en el lunes feriado en San Juan
Balance

Según una cámara, el movimiento comercial fue "de menor a mayor" en el lunes feriado en San Juan