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Personaje

Cinco años de pasión y un abrazo inolvidable: la historia de Gonzalo, fan sanjuanino de Q'Lokura que se hizo viral

Tiene 25 años, trabaja en una fábrica de autopartes y guarda cada entrada como un recuerdo sagrado. Hace una semana se volvió viral al quebrarse frente a sus ídolos, pero detrás de esas lágrimas hay años de espera, viajes improvisados y una pasión que lo acompaña desde los inicios de la banda cuartetera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La escena dura apenas unos segundos, pero alcanza para entenderlo todo. Un joven sanjuanino se acerca a sus ídolos, intenta hablar, se quiebra. Llora. “No puede ser, no puedo estar viviendo esto”, alcanza a decir mientras lo abrazan y lo contienen. El video, compartido por la propia banda tras su show del sábado 14 en el estacionamiento del Estadio del Bicentenario, se volvió viral en cuestión de horas.

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El protagonista es Gonzalo Castro, tiene 25 años y una historia de fanatismo que no empezó esa noche. “Mucha emoción, porque son cinco años ya que sigo a esta banda”, le cuenta desde la intimidad de su casa a Tiempo de San Juan. En sus palabras no hay exageración: hay constancia, viajes y una búsqueda que llevó tiempo. “Los fui a ver dos veces a Córdoba, saqué mi propio viaje con mis amigos, improvisando un poco. Creo que las lágrimas son de tanto tiempo detrás de ellos, queriendo encontrarlos, buscarlos”.

El encuentro que lo hizo viral no fue casual. Gonzalo los fue a buscar al hotel. Esperó cerca de ocho horas en el lugar donde se alojaban. “Primero estuve con los músicos, me saqué fotos con ellos. Volví a casa a bañarme y regresé otra vez. Y ahí me los encontré. Me quedé hasta las dos de la mañana”, recuerda.

Cuando finalmente los tuvo enfrente, no pudo controlar lo que sentía. “El Chino me decía ‘tranquilo, tranquilo’, que la foto la iba a conseguir. El Nico también me hablaba para que me calmara. Fue mucho nerviosismo, me ganó la emoción y no pude decirles lo que tenía ganas”.

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La conexión con la banda viene de antes. Mucho antes. Gonzalo los sigue desde los comienzos y guarda cada entrada de sus shows como si fuera un tesoro. En su memoria también está intacto el recuerdo de la primera vez que tocaron en San Juan, en plena pandemia, en un pequeño bar de Rivadavia llamado Burbuja. “Estábamos todos sentados, con barbijo. Desde ahí los seguimos”, dice.

Incluso hay una escena familiar que marca ese vínculo: “Cuando cumplí 18 y mi hermana 15, arrancamos el baile con un tema de ellos. Ahí empezó todo”.

Para Gonzalo, el fanatismo tiene una explicación simple. “Me identifica mucho la forma en que se conectan con la gente, la humildad de los músicos. Las letras me llegan, es algo positivo que genera mucho en mí y en mi familia”.

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La viralización trajo también comentarios negativos. Y ahí aparece otra parte de su historia. “Me lo tomé con humor. Vi que decían que no trabajo, pero yo ya me estaba por ir a trabajar”, cuenta. Gonzalo trabaja en la fábrica Taranto, dedicada a la producción y comercialización de autopartes, y asegura que su rutina no cambia por lo que pasó. “Solo uno entiende lo que significa esto, los años que hay detrás. Es un fanatismo sano, no le hice daño a nadie. Los comentarios malos siempre van a aparecer, pero yo estoy feliz. Para mí es un sueño cumplido y sigo sin poder creerlo”, explica.

Para Gonzalo no hubo exageración ni show. Hubo años de espera y un momento que lo desbordó. Un abrazo, una foto y la certeza de haber cumplido un

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