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Investigación

Revelan el plan secreto para lanzar una moneda de oro con la imagen de Milei en medio del caso $Libra

El mismo incluía acuñar piezas con el rostro del mandatario y símbolos asociados a su figura política.

Por Agencia NA
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En el marco de la investigación por el caso $Libra, surgieron nuevos detalles sobre presuntos negocios paralelos vinculados al entorno del presidente Javier Milei, entre ellos un proyecto para lanzar monedas de oro y plata con su imagen con fines comerciales y de recaudación.

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De acuerdo a documentos y archivos recuperados del celular del empresario Mauricio Novelli, el plan incluía acuñar piezas con el rostro del mandatario y símbolos asociados a su figura política, como el león y consignas vinculadas a su espacio. La iniciativa formaba parte de una estrategia más amplia para monetizar la imagen presidencial mediante distintos productos.

El proyecto fue impulsado por la firma ICV Advisors, que elaboró propuestas confidenciales que contemplaban no solo la creación de monedas de oro, sino también el desarrollo de merchandising como indumentaria, accesorios y otros productos vinculados al Presidente.

Según la reconstrucción de los hechos a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los impulsores del plan mantuvieron reuniones en la Casa Rosada durante 2024, gestionadas por Novelli, donde participaron empresarios extranjeros interesados en el negocio. El ingreso a esos encuentros habría sido autorizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En paralelo, los documentos señalan que la iniciativa incluía un esquema de comercialización internacional, con la posibilidad de vender las monedas tanto en la Argentina como en el exterior, y con la intención de generar ingresos a partir del uso de la imagen presidencial.

El plan se conoció a partir de pericias judiciales en el marco de la causa $Libra, donde se investigan posibles vínculos entre operadores privados y funcionarios en proyectos financieros. La aparición de esta iniciativa sumó un nuevo elemento al expediente, que busca determinar si existieron maniobras incompatibles con la función pública o uso indebido de la investidura presidencial.

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