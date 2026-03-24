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Investigación

Buscan a una mamá y a sus dos hijos que están desaparecidos desde hace 6 días

Romina Nahir Nasif, de 27 años, Ámbar Victoria Nasif, de 4, y Mario Alejandro Nasif, de un mes, está desaparecidos desde el 18 de marzo.

Por Agencia NA
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Una mamá y sus dos hijos son buscados de manera intensa en la provincia de Jujuy desde hace casi una semana cuando familiares reportaron las desapariciones de Romina Nahir Nasif, de 27 años, y sus hijos Ámbar Victoria Nasif, de 4, y Mario Alejandro Nasif, de un mes.

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El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) informó días atrás que, desde el viernes 20 de marzo, momento en el que se radicó la denuncia, se busca a la joven y a sus dos hijos, quienes tienen domicilio en San Salvador de Jujuy.

Al no tener datos respecto a su paradero, la CINDAC, dio a conocer detalles de la mujer y los menores para lograr sus hallazgos:

Romina: mide aproximadamente 1,68 metros de altura, de contextura física robusta, de tez blanca, cabello largo castaño claro y ojos marrones claros. Posee un tatuaje en la pierna derecha, utiliza anteojos y la última vez vestía pantalón de tipo baquero celeste claro y zapatillas blancas.

Ámbar: de contextura física delgada, de tez blanca, cabello largo ondulado castaño claro y ojos verdes, sin características particulares. Vestía al momento de su desaparición unas zapatillas deportivas blancas.

Alejandro: mide aproximadamente 50 centímetros de altura, es de contextura física robusta, de tez blanca y cabello corto negro, no pudiendo aportar mayores datos.

“Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6828607/388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana”, expresa el comunicado.

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