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Feroz incendio en un histórico hotel turístico de Bariloche: el fuego habría comenzado por una quema de hojas secas

Se trata del Hotel Huemul, que está ubicado sobre la avenida Bustillo, frente al lago Nahuel Huapi. El siniestro comenzó alrededor de las 15. Dos bomberos fueron hospitalizados por precaución y una mujer fue asistida por inhalación de humo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En cuanto a la continuidad del incendio y lo que será el operativo en las próximas horas, expresó: “Por cómo venimos ahora, vamos a superar las 22 horas de trabajo. Está activo, está siendo contenido, pero vamos a estar trabajando. Tenemos agua para bastante tiempo. Este edificio estaba con gas y electricidad, hicieron todos los cortes de suministros en el momento”.Un feroz incendio se desató durante la tarde de este sábado en el tradicional Hotel Huemul, ubicado sobre el kilómetro 1.5 de la avenida Bustillo, en la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche. La situación habría comenzado luego de que una quema de hojas secas se descontrolara y alcanzara el sector de ingreso del establecimiento.

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Pese a la magnitud del siniestro, todas las personas que estaban en el lugar —tanto huéspedes como trabajadores— lograron ser evacuadas a tiempo, sin que se registraran heridos de gravedad. Una mujer que se encontraba en el hotel debió recibir asistencia médica por inhalación de humo.

Además, confirmó que las edificaciones lindantes no fueron afectadas ni corren riesgo. Todo el siniestro se concentra en el mismo hotel Huemul.

Luego, Nelson Leal, el jefe del SPLIF de Bariloche, también confirmó que todo apunta a una quema de pastizales secos: “En esta época se comienzan a incendiar los residuos forestales de las viviendas y demás lugares. Ahora tenemos que esperar la investigación para ver cómo se produjo, pero aparentemente se hizo por una quema de pastizales en la costa del lago”.

Dos bomberos sufrieron inhalación de humo durante el operativo y permanecen bajo vigilancia del equipo médico del Hospital Zonal Ramón Carrillo, donde recibieron asistencia. El parte médico del establecimiento confirmó que ambos se encuentran estables.

Luego, agregó: “Se tiene que sacar el permiso de quema en SPLIF, después se corrobora la cantidad de metros cuadrados. Hay mucha gente que es responsable para quemar, otra que no. Tenemos que esperar. Es una desgracia grande porque es un hotel antiguo de Bariloche”.

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Walter Cortés, el intendente de la ciudad de Bariloche, acudió al lugar para ayudar al personal de bomberos, Protección Civil y demás. También habló con TN: “Para nosotros es una verdadera lástima todas estas cosas. Es un accidente. De todas formas, estamos acá viendo con qué podemos ayudar”.

En el lugar desplegaron su trabajo dotaciones de bomberos voluntarios, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Policía de Río Negro y Protección Civil, que cerca de las 18 aún trabajaban para contener las llamas y garantizar la seguridad en la zona.Según comunicó SPLIF de Bariloche, a través de sus redes sociales, fueron notificados del fuego a las 15:16. Acudieron al lugar con un móvil con 5 combatientes. Luego, más autobombas y personal de bomberos acudieron al lugar.

Tranquilidad, estamos todos acá y vamos a apagarlo. El incendio se va a apagar. Vamos a arrimar agua de donde se pueda. A veces, cuando pasan estas cosas, uno siente esa angustia”, agregó.

En su momento apuntó contra los controles para que no sucedan este tipo de cosas. “Hay que hacer prevención y muchos hoteles no siempre lo hacen. Por eso hay que estar atento. En estos hoteles que son viejos, a veces no tienen todos los elementos que corresponden. Muchos de estos hoteles son de madera, son muy viejos y esa madera está muy seca”, remarcó en TN.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron cortes de tránsito sobre la avenida Bustillo con el fin de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia e impedir el acceso de vehículos al sector afectado.

Los vecinos de la zona registraron los momentos en los que el incendio comenzaba a consumir parte del edificio y los compartieron a través de las redes sociales. Al tratarse de uno de los hoteles turísticos más reconocidos, los videos se viralizaron rápidamente.

El hotel se sitúa a unos 2 minutos del centro de Bariloche, justo frente al lago Nahuel Huapi, otro de los puntos más llamativos y turísticos de la ciudad patagónica. El entorno, dominado por la presencia de la cordillera de los Andes, incluye montañas, árboles y formaciones de piedra, lo que genera una vista natural impactante.

“Sus amplios salones, las habitaciones, actividades y comodidades invitan al relax, a la contemplación y al deseo de conocer más de este lugar único de la Patagonia. ¡Lo invitamos a vivir esta experiencia única!”, describen en su página web.

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En cuanto a la cantidad de personas que pueden alojar, informan que cuentan con un total de 98 habitaciones al borde del lago Nahuel Huapi, con posibilidad de ir hacia la playa con una vista de frente de la cordillera de Los Andes.

En cuanto a la gastronomía, cuentan con un restaurante y con un equipo de chefs locales que cocinan “delicias autóctonas y artesanales”.

Jesús Vargas, encargado de Protección Civil de Bariloche, habló con la señal de noticias TN y brindó detalles sobre el incendio y cómo se desarrolla el operativo. “Aparentemente comenzó por una quema. Tenemos daños muy importantes en el histórico Huemul, en sus dos alas. Entre el techo y el piso superior hay daños totales”, dijo.

“Tenemos estructuras que han colapsado, lo que es chimenea, mampostería. Es un laburo bastante complejo el que están haciendo bomberos y la gente de incendios forestales que están colaborando. Movimos muchos recursos, incluso gente de Dina Huapi (pequeña localidad vecina de Bariloche). Hace mucho no teníamos un incendio de esta envergadura”, confirmó.

En cuanto a los atendidos, confirmó que no hay heridos de gravedad y que solamente tres personas fueron asistidas: “En una de las salas había algo de gente, que evacúa al momento. Tenemos en nuestro reporte una persona por inhalación de humo y después dos bomberos que fueron atendidos por precaución”.

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