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Buenos Aires

Multitudinaria marcha en Plaza de Mayo a 50 años del Golpe: "Que nos digan dónde están"

En el acto central, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo cuestionaron al Gobierno nacional y reafirmaron el reclamo por los desaparecidos.

Por Agencia NA
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En el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, organismos de Derechos Humanos encabezaron el acto central en Plaza de Mayo, donde volvieron a exigir información sobre el paradero de los desaparecidos.

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“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, fue una de las consignas centrales que se escucharon durante la jornada, en la que se leyó el documento elaborado por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. En primera fila estuvieron presentes referentes como Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel.

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Durante el acto, los organismos remarcaron la importancia de sostener la memoria y apuntaron contra el Gobierno nacional. “Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, expresaron.

En ese sentido, cuestionaron las posturas oficiales que relativizan la cifra de desaparecidos. “Son 30 mil y fue genocidio. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”, afirmaron, al tiempo que también vincularon el contexto actual con procesos históricos al señalar que “combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui”.

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El documento también incluyó referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos y a la necesidad de retomar esas banderas en la actualidad. La lectura fue acompañada por cánticos de los manifestantes, entre ellos consignas críticas hacia el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Asimismo, se hizo foco en el impacto del modelo económico instaurado durante la dictadura, al que vincularon con procesos de desindustrialización y apertura de importaciones. “El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, señalaron.

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En el tramo final, recordaron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese período. “Se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, indicaron.

Por último, insistieron en que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y remarcaron que la desaparición forzada “no es un tema del pasado, sino del presente”.

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