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Máximo Kirchner volvió a cuestionar a Kicillof por "teorizar" sobre Adam Smith: "No suma"

Durante su intervención en la presentación del libro, Máximo Kirchner también se refirió a la “ineficiencia” del gobierno a la hora de mejorarle la vida a los argentinos, y habló de la “injusta” prisión de Cristina Kirchner y el endeudamiento que profundiza la crisis económica del país.

Por Agencia NA
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El referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, volvió este lunes a escalar la tensión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre quien ironizó por dedicar una columna de “discusión teórica” en un medio de tirada nacional sobre Adam Smith, uno de los padres de la economía clásica.

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“Yo creo que es muy linda la discusión teórica entre economistas en el país, de quien fue Adam Smith. A mí me parece bárbaro, pero ¡vamos! ¿Resulta que ‘Cristina es el pasado’ pero Adam Smith que está a 150 años es el presente? Basta no, basta en serio porque no suma”, criticó el diputado nacional de Unión por la Patria.

“Si alguien piensa que se puede mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo pidiéndole permiso a los mismos que metieron en cana a Cristina…¿es posible esa ecuación?”, preguntó Kirchner durante la presentación del libro “Proscripta y sublevada: Crónicas ardientes de una Argentina indomable” de Cynthia Ottaviano y Roberto Caballero.

En su columna de opinión publicada en el diario Clarín, Kicillof afirmó que Adam Smith fue liberal pero nunca libertario porque jamás renegó de la función del Estado, y señaló que pese a los recientes halagos de Javier Milei al exponente de la economía clásica, el presidente, en realidad, siempre admiró a economistas libertarios de la escuela austríaca que defenestraban al gran teórico del siglo XVIII.

Durante su intervención en la presentación del libro, Máximo Kirchner también se refirió a la “ineficiencia” del gobierno a la hora de mejorarle la vida a los argentinos, y habló de la “injusta” prisión de Cristina Kirchner y el endeudamiento que profundiza la crisis económica del país.

“¿Cuál es la eficiencia del actual presidente a la hora de mejorar la calidad de su vida y su pueblo? ¿Cuál es la eficiencia del jefe de gabinete (Manuel Adorni)? ¿Cuál es la eficiencia del señor Toto Caputo? ¿Dónde está la eficiencia? Porque no la vemos. Una Argentina que tiene destruido el consumo interno y que aun así mantiene más de 2,5 puntos de inflación por mes”, describió.

En cuanto al debate sobre el “federalismo”, concepto que para Kirchner a veces se usa pretexto para que cada gobernador se desentienda de los intereses nacionales para imponer un “provincialismo” mezquino, el jefe camporista propuso volver a distribuir las retenciones a la soja entre las provincias

“¿Acaso no sería más federal, no sería bueno que entre todos y todas trabajemos para que por ejemplo las retenciones de la soja vuelvan a distribuirse entre las provincias argentinas? ¡Miren que buena idea para federalizar nuestro país! ¡Que las comunas, los municipios y las provincias de nuestra querida patria puedan recibir parte de lo que producen! Porque hoy ustedes saben todo eso se lo lleva al pago de la deuda”, planteó.

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