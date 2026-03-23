Conducía alcoholizado, se durmió y protagonizó un violento choque en la Circunvalación

Un violento episodio de tránsito tuvo lugar durante la madrugada en el anillo externo de la Avenida de Circunvalación, donde un automovilista, que manejaba con un nivel de alcohol en sangre ampliamente superior al permitido, terminó colisionando contra el guardarraíl tras perder el control.

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Redes Peligro al volante: grabaron a un conductor circulando en contramano por la Circunvalación

El hecho ocurrió cerca de las 5:00, en la zona de la salida hacia Ruta Provincial 14, a la altura de Avenida Libertador General San Martín.

Según fuentes policiales, el conductor —identificado como Carlos Rubén Quiroga— se habría dormido mientras conducía, lo que derivó en la pérdida de dominio del vehículo. Como consecuencia, impactó contra la defensa metálica y el rodado giró varias veces sobre la calzada, sin que participaran otros autos en el siniestro.

Luego del choque, se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el máximo permitido de 0,50 g/l para circular.

A pesar de la magnitud del impacto, no hubo personas lesionadas, aunque el vehículo presentó importantes daños materiales.