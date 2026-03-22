Una policía fue asesinada de un tiro: sospechan de su hijo de 15 años

Una agente de la Policía Federal fue asesinada de un disparo en la cabeza en su vivienda de Gobernador Gálvez, Santa Fe, y su hijo de 15 años quedó detenido como principal sospechoso .

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El hecho ocurrió el sábado después de las 18 en una casa ubicada sobre la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. Según informaron fuentes oficiales, Rosalía Yamila La Roza , cabo primera de la fuerza, se encontraba de franco cuando habría protagonizado una fuerte discusión con el adolescente , quien tenía un arma en su poder. Tras el disparo, el propio joven solicitó asistencia médica al Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias.

La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) de Rosario, donde los médicos constataron una herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Ingresó en estado crítico, fue intubada y, pese a los intentos por estabilizarla, falleció horas más tarde.

El caso está rodeado de interrogantes. En la escena trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que realizó peritajes para reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores intentan establecer si el disparo fue intencional o accidental y si el arma utilizada pertenecía a la dotación reglamentaria de la agente.

Fuentes policiales indicaron además que el padre del menor, expareja de la víctima, también integra las fuerzas de seguridad provinciales.

El adolescente permanece detenido y bajo custodia de su padre, mientras avanza la investigación judicial, que busca determinar las circunstancias del hecho y su grado de responsabilidad. Intervienen en la causa la PDI y el fuero de responsabilidad penal juvenil de Santa Fe.

Fuente: Clarín