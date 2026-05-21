Cómo cambia el cuerpo con pilates y por qué cada vez más personas lo eligen para combatir el estrés

El pilates dejó de ser una práctica exclusiva de estudios especializados para convertirse en una de las actividades más elegidas en gimnasios, centros de entrenamiento y plataformas virtuales. Su crecimiento no solo responde a los beneficios físicos, como la mejora de la postura o el fortalecimiento muscular, sino también a una necesidad cada vez más presente: encontrar espacios que ayuden a reducir el estrés y desconectar de la rutina diaria.

Creado hace casi un siglo por el alemán Joseph Pilates, el método combina ejercicios de bajo impacto, respiración controlada y movimientos precisos que trabajan principalmente la zona abdominal y lumbar, conocida como “core”. A diferencia de otras disciplinas más intensas, el pilates apunta al control corporal y la conciencia del movimiento, por lo que puede adaptarse a distintas edades y niveles de condición física.

Entre los cambios físicos más notorios aparecen la tonificación muscular, el aumento de la flexibilidad y la corrección postural. Muchas personas también recurren a esta práctica para aliviar dolores de espalda o tensiones acumuladas por largas horas frente a una computadora. Además, el trabajo sobre el equilibrio y la coordinación ayuda a prevenir lesiones y mejorar la estabilidad corporal.

Pero el auge del pilates no se explica solo desde lo físico. En un contexto atravesado por el cansancio mental y la ansiedad cotidiana, la disciplina comenzó a ocupar un lugar dentro de las rutinas de bienestar. La combinación de movimiento pausado, respiración consciente y concentración sostenida genera un efecto de relajación que muchas personas buscan como forma de desacelerar.

En ese sentido, especialistas en salud mental suelen recomendar hábitos que integren actividad física y técnicas de respiración para manejar el estrés. El pilates reúne ambos elementos en una misma práctica, sin necesidad de exigencias extremas ni entrenamientos de alto impacto.

Aunque suele compararse con el yoga, existen diferencias claras entre ambas disciplinas. Mientras el yoga tiene un enfoque más vinculado a la meditación y la permanencia en posturas, el pilates se concentra en la fuerza muscular, la resistencia y el control del movimiento. Por eso, muchas personas lo eligen como una alternativa intermedia entre entrenamiento y relajación.

Actualmente existen distintas modalidades: desde clases en colchoneta hasta sesiones con máquinas como reformer o cadillac. También crecieron las opciones online y las clases grupales, que permiten adaptar la práctica a diferentes presupuestos y horarios.

La regularidad suele ser la clave para notar resultados. Con dos o tres clases semanales, quienes practican pilates aseguran mejoras tanto en el cuerpo como en la calidad del descanso y la sensación de bienestar diario.