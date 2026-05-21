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Preocupación

El hantavirus suma 45 contagios en el país y un equipo del Malbrán trabaja en Ushuaia tras el brote en el crucero

La cifra de casos confirmados ubica a la temporada 2025-2026 entre las de mayor incidencia histórica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El hantavirus volvió a inquietar al sistema sanitario argentino, al sumar 45 contagios confirmados en lo que va del año, según datos publicados por el Ministerio de Salud de la Nación, y posicionar a la temporada 2025-2026 como una de las más complejas desde que se realiza un monitoreo sistemático de la enfermedad.

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Esta cifra, reflejada en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y que evidencia un incremento sostenido respecto de años anteriores, se acompaña de un contexto regional y global de vigilancia reforzada, en particular tras la detección de un brote a bordo de un crucero internacional con pasajeros de múltiples nacionalidades.

El análisis epidemiológico señala que el virus mantiene una marcada estacionalidad, con predominio de casos entre octubre y mayo, pero la tendencia de la actual temporada indica que la circulación se sostiene fuera de los períodos históricos.

Las regiones más afectadas son el Noroeste, el Sur y la región Centro, aunque los casos se distribuyen en todo el país, en parte por la expansión de los reservorios y los cambios de uso del suelo. La combinación de factores naturales y humanos, como la destrucción de hábitats, la urbanización rural y el cambio climático, propicia la aparición de casos en zonas previamente no consideradas de riesgo.

En medio de este panorama, un equipo del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán” llegó a Ushuaia para investigar el origen del brote de hantavirus que afectó a un crucero neerlandés.

La misión se activó tras la muerte de tres pasajeros y la confirmación de ocho contagios más, junto a dos casos sospechosos, en el MV Hondius, que zarpó de Tierra del Fuego el 1° de abril y generó un alerta mundial por tratarse de la variante Andes, la única capaz de transmitirse entre personas.

Distribución, impacto y características del brote en el crucero

El registro nacional de hantavirosis muestra que, hasta la semana epidemiológica 18 de 2026, se notificaron 45 casos confirmados en las provincias de Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, Entre Ríos y Chubut.

La incidencia de la temporada actual supera el umbral de brote en la mayoría de las regiones y alcanza la tasa nacional más alta del periodo analizado, con 0,22 casos por 100.000 habitantes.

Salta se destaca con la incidencia provincial máxima y el mayor índice de mortalidad, mientras que Buenos Aires concentra la mayor cantidad de fallecimientos. La mediana de edad de los confirmados es de 36 años y el 81% corresponde a varones.

La situación epidemiológica presenta un patrón estacional con predominio en los meses de primavera y verano, aunque el brote actual muestra un aumento en los meses de noviembre, diciembre y enero, superando los registros de temporadas previas.

El 53% de los casos ocurre entre octubre y enero; el resto, en los meses subsiguientes. Además, la letalidad alcanzó el 31,4% en la temporada (33 fallecimientos), y la mortalidad nacional triplica la del año anterior.

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