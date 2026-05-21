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En Mendoza

Quiso escapar de Gendarmería, volcó en la ruta y descubrieron que llevaba mas de 17 millones de pesos en figuritas truchas del Mundial

El conductor, un ciudadano peruano, manejaba alcoholizado por la Ruta 7 e intentó evitar un control.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una madrugada que parecía rutinaria para Gendarmería Nacional terminó convirtiéndose en un episodio tan insólito en Mendoza. Un hombre intentó escapar de un control vial sobre Ruta Nacional 7, protagonizó una persecución y terminó volcando con una carga millonaria de álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando.

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Todo ocurrió a la altura de Punta de Vacas, donde efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” realizaban controles preventivos sobre los vehículos que ingresaban desde Chile. En ese contexto, detectaron un Ford Focus que circulaba con las luces apagadas y le ordenaron detenerse.

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Lejos de frenar, el conductor aceleró, atravesó el operativo y obligó a los uniformados a iniciar un seguimiento controlado por la ruta cordillerana. La fuga terminó pocos kilómetros después, cuando el automovilista perdió el control del vehículo y volcó al costado del camino. Dentro del auto quedó atrapado el conductor, un ciudadano peruano que debió ser asistido por los propios gendarmes. Según informaron fuentes oficiales, presentaba signos evidentes de ebriedad al momento del procedimiento.

Pero la mayor sorpresa apareció durante la inspección del vehículo. En el interior del auto transportaba una importante cantidad de álbumes y figuritas del Mundial 2026 ingresadas ilegalmente al país. La mercadería secuestrada fue valuada en más de 17 millones de pesos. Tras el operativo intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, que ordenó el secuestro del vehículo y de toda la carga, además de solicitar medidas sobre la situación migratoria y los antecedentes del conductor.

El hombre fue trasladado posteriormente a la Comisaría 23 de Mendoza, donde permanece detenido mientras avanza la investigación judicial sobre el intento de contrabando y la fuga del control policial.

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