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En Núñez

Detuvieron a dos exfutbolistas de Independiente por pelear con la Policía e intentar llevarse un auto por la fuerza

Se trata de Facundo Parra y Hernán Fredes, quienes terminaron arrestados al querer recuperar la camioneta que les retuvieron en un control policial

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un confuso episodio, los exfutbolistas Facundo Parra (38) y Hernán Fredes (39), quienes compartieron equipo en el Club Atlético Independiente entre 2010 y 2014, fueron detenidos este martes en el barrio porteño de Núñez, donde personal de la Policía de la Ciudad los arrestó tras querer llevarse por la fuerza el vehículo que les habían retenido en un control de rutina.

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Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió alrededor de las 18 en el puesto policial ubicado sobre la avenida del Libertador, justo debajo de la avenida General Paz. Allí, Parra y Fredes debieron frenar la marcha de la Ford Ranger azul en la que circulaban ante la presencia de un retén policial de rutina.

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Luego de corroborar la documentación correspondiente, los agentes de la División Patrulla Control de Accesos de la Policía porteña determinaron que la camioneta se encontraba en infracción, por lo cual fue retenida en el playón del lugar.

Parra y Fredes se retiraron del lugar, pero más tarde regresaron con otras llaves del vehículo e intentaron llevárselo por la fuerza: ambos ingresaron de manera intempestiva al predio policial y desoyeron la voz de alto impartida por los efectivos. Uno de los involucrados abrió la camioneta que se encontraba retenida a la espera de la grúa e intentó ponerla en marcha.

Producto del forcejeo con los efectivos policiales, el exdelantero de Chacarita, Atlético de Rafaela y All Boys, entre otros clubes, terminó con uno de sus brazos lesionados y debió ser hospitalizado.

A la espera de la audiencia imputativa, fuentes policiales confirmaron a este medio que Parra y Fredes permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte (CAD Norte) de la Policía de la Ciudad.

El caso quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Norte, que imputó a Parra y Fredes resistencia y desobediencia a la autoridad.

Luego de retirarse del fútbol, Parra y Fredes -juntos fueron campeones con Independiente de la Copa Sudamericana 2010- abrieron a principios de este año “Footlife”, una agencia de representación de futbolistas.

Surgido de las inferiores de Independiente, Fredes disputó un total de 126 partidos con el club de Avellaneda y fue parte de los planteles que descendieron a la B Nacional en 2012 y el que regresó a Primera División en 2014.

Por su parte, Parra tuvo dos ciclos en la institución de Avellaneda. El primero fue entre 2010 y 2012, periodo durante el cual cosechó buenas actuaciones y una importante cantidad de goles, pero finalmente quedó libre y se marchó al Atalanta de Italia. Luego regresó al club para la temporada 2013-14, en la que ayudó al equipo para lograr el regreso a Primera.

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