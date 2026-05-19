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Importantes cambios

Viajes en motorhome: nuevas reglas para estacionar, dormir y descargar residuos

Los usuarios deberán cumplir con ciertas especificaciones para estar en regla y no verse frente a una multa

Por Agencia NA
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Dormir frente a una laguna, estacionar junto a una plaza o vaciar aguas residuales al costado de una ruta podría dejar de ser una práctica habitual para quienes recorren el país en motorhome o casas rodantes.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Concejo Deliberante de Tandil avanza con una ordenanza que busca regular el uso, circulación, estacionamiento nocturno y estadía de motorhomes, casillas rodantes y vehículos recreativos similares.

La iniciativa fue trabajada en la Comisión de Turismo y apunta a ordenar el crecimiento del turismo itinerante, una modalidad que se expandió con fuerza en los últimos años en distintos destinos turísticos del país.

Entre los puntos centrales del proyecto aparece la prohibición de pernoctar en espacios públicos entre las 22 y las 8, además de la obligación de utilizar únicamente áreas habilitadas para dormir o permanecer más de un día.

La normativa también prohíbe descargar aguas grises o negras en calles, banquinas, alcantarillas, bocas de tormenta, espacios verdes o cursos de agua naturales, bajo amenaza de fuertes multas. Además, el texto establece que las descargas de residuos líquidos deberán hacerse exclusivamente en sitios autorizados por el Municipio.

En síntesis, la nueva normativa para motorhomes y casas rodantes establece:

  • Prohibición de pernoctar en espacios públicos entre las 22 y las 8.
  • Obligación de utilizar únicamente áreas habilitadas para dormir o permanecer más de un día.
  • Prohibición de descargar aguas grises o negras en calles, banquinas y alcantarillas.
  • No se podrán vaciar residuos líquidos en bocas de tormenta, espacios verdes o cursos de agua naturales.
  • Habrá fuertes multas para quienes incumplan las nuevas disposiciones.
  • Las descargas de aguas residuales solo podrán realizarse en sitios autorizados por el Municipio.

Nueva ordenanza para motorhomes y casas rodantes: los detalles

El proyecto define distintas categorías de vehículos recreativos, incluyendo motorhomes, casillas rodantes, campers montados sobre pick-ups y otros vehículos utilizados para alojamiento temporal.

Además, fija que las áreas habilitadas para el pernocte deberán contar con agua potable, electricidad y sistemas adecuados para disposición de residuos sólidos y líquidos.

Los usuarios también estarán obligados a circular con toda la documentación correspondiente y respetar límites de peso, altura y lugares autorizados para estacionar o acampar.

Otro de los puntos destacados es que los vehículos deberán mantenerse en buenas condiciones para evitar derrames de combustible o pérdidas de aguas residuales en la vía pública.

La ordenanza prevé multas económicas para quienes incumplan las normas y contempla la posibilidad de remolcar vehículos en casos de reincidencia.__IP__

En Tandil consideran que la regulación permitirá ordenar el turismo itinerante y reducir el impacto ambiental en espacios públicos y zonas naturales sensibles.

Distintos sectores vinculados al turismo creen además que este tipo de normativa podría comenzar a replicarse en otras ciudades y localidades turísticas del país donde creció la circulación de motorhomes y casas rodantes durante los últimos años.

FUENTE: Agencia NA

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