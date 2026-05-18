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Realidad social

Polémica: una directora pateó el banco de un estudiante y reavivó la discusión sobre disciplina escolar

El episodio ocurrió dentro de un aula y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. La escena abrió un fuerte debate sobre los límites, la autoridad docente y la convivencia en las escuelas

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una directora de una escuela en la provincia de Río Negro fue denunciada públicamente después de que se difundieran en redes sociales imágenes de un supuesto hecho de maltrato hacia un alumno. El hecho ocurrió dentro del aula, cuando la responsable fue convocada por una docente que había perdido el control del grupo. El video, grabado por una estudiante, muestra el momento en el que la directora enfrenta a los alumnos. El caso fue viralizado y genera debate nacional sobre los límites y el rol de la autoridad en el sistema educativo.

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Durante la jornada escolar, la docente titular del curso pidió la intervención de la directora debido a reiterados episodios de indisciplina. La situación derivó en una escena registrada por una alumna, cuyo video se viralizó en diferentes plataformas digitales y motivó la denuncia pública contra la autoridad escolar. Las imágenes muestran a la directora ingresando al aula ante un grupo de estudiantes que no cesaban en sus bromas y actitudes provocativas.

Según se observa en la grabación, uno de los alumnos se encontraba en la primera fila, moviendo su banco de manera constante durante el llamado de atención. Al notar el desafío, la directora reaccionó de forma enérgica, pateó el banco del estudiante y le preguntó: “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?” La acción se viralizó inmediatamente y generó diversas reacciones en la comunidad educativa y en la opinión pública.

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Debate por la autoridad docente y los límites en el aula

El episodio abrió un fuerte debate sobre los métodos para imponer límites en el contexto escolar y acerca de la autoridad de los educadores. La conducta del estudiante —quien grabó y difundió la escena— sumó un elemento central a la discusión, ya que permitió que el caso llegara a una amplia audiencia. El registro mostró la dificultad para restablecer el orden en el aula y las reacciones extremas a las que llegan algunos docentes frente a situaciones de hostigamiento o provocación por parte del alumnado.

La circulación del video impulsó una visibilización del desgaste docente y la presión que enfrentan directivos y educadores. El material permitió ver no solo el accionar de la autoridad, sino también las manifestaciones de indisciplina de los alumnos y las dificultades que atraviesan las escuelas para mantener la convivencia.

La denuncia contra la directora de Río Negro abrió un debate amplio sobre el ejercicio de la autoridad en las aulas y la convivencia escolar en Argentina. En menos de veinticuatro horas, el video sumó miles de visualizaciones y generó debate en redes sociales, medios y espacios legislativos.

FUENTE: Infobae

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