Actualizaron los aranceles para las Prestaciones de Personas con Discapacidad: de cuánto es el incremento

El Ministerio de Salud dispuso una actualización del 2,60% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

El Ministerio de Salud dispuso a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad una actualización del 2,60% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad , correspondiente a mayo de 2026 , según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 517/2026 firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, y la actualización se calculó en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, mientras que la misma alcanza a todas las prestaciones sin distinción de tipo.

En el escrito se especificó: “Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de mayo del año en curso, consistente en un incremento del 2,60 %, sin diferencia por tipo de prestación”.

Además, se indicó que ese porcentaje fue “calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución N° 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

En la Resolución N° 41/2026 se había establecido una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, para el mes de abril de 2026 consistente en un incremento del 3,40%, sin diferencia por tipo de prestación, calculado sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de marzo de 2026.

Por otro lado, en el documento dado a conocer este jueves se añadió: “Reconócese un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.