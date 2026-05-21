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Por la caída del consumo

Pese a las expectativas por la "euforia mundialista", los gastronómicos de San Juan optan por la cautela y no se sobrestockean

Desde el sector aseguraron que tomarán las decisiones día a día a medida que vayan sucediendo principalmente las fechas corespondientes a los partidos de la Selección nacional.

Por Guillermo Alamino
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A pesar de las expectativas puestas en la "euforia mundialista", desde el sector gastronómico de San Juan no están sobrestockeándose o incrementando sus compras a proveedores, debido a la complicada situación que enfrenta el rubro con una baja del consumo del 50% interanual correspondiente a abril. Tampoco confirmaron una posible extensión de los horarios de atención, ya que irán viendo día a día cómo se comporta el público para tomar decisiones.

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La realización del Mundial de Fútbol, el evento deportivo más importante a nivel planetario, no solo impacta en los países anfitriones, sino también en aquellos donde el deporte se encuentra arraigado en la cultura nacional. Es lo que sucede en la Argentina, donde los ciudadanos esperan con ansias la llegada de las actividades. En San Juan, el rubro gastronómico suele aprovechar las fechas de las jornadas del Mundial, debido a que los sanjuaninos suelen encontrarse con amigos en bares para ver los partidos de la Selección en grupos.

En este sentido, Analía Tello, integrante de la comisión directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica local y referente del ámbito, señaló que, si bien hay expectativas con el fervor causado por el Mundial, los negocios están siendo cautelosos y tomarán decisiones día a día. Por eso, Tello indicó que, en general, las firmas han optado por no sobrestockearse o aumentar sus compras a proveedores, porque el contexto económico es complicado en el país y la caída del consumo ha llegado a niveles altos, alcanzando un 50% menos en abril en comparación al mismo mes del año pasado. “La situación actual es bastante compleja para todos los comercios gastronómicos en general y mucho más si tienen deudas”, dijo.

“Hoy se ha puesto el foco en ver cómo salvar las empresas y sobrevivir en esta coyuntura”, continuó.

La empresaria contó que los bares y restaurantes céntricos se están organizando de acuerdo a las condiciones climáticas y horarios de los partidos, lo que determinará su apuesta para esas fechas. "El impacto del Mundial se va a ir evaluando de acuerdo a los horarios. En la zona del centro, la manera de trabajar se va a dividir según las distintas áreas donde estén ubicados los negocios gastronómicos. Si los partidos son después de las 22, teniendo en cuenta que en junio hace mucho frío, lo más seguro es que se formen grupos de amigos en las casas para ver los encuentros y resuelvan el consumo gastronómico en ese mismo lugar", declaró.

Respecto a la posible extensión de horarios, Tello confirmó que la apertura de los comercios se tratará de mantener en los rangos de horas laborales, ya que de lo contrario deberán enfrentar el pago de horas extras. Detalló que las empresas están dialogando con sus empleados sobre las posibles pautas y movimientos horarios, dejando claro que todo dependerá de la demanda real del público en cada momento.

Un escenario de caída de ventas

Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan presentaron los resultados de su relevamiento mensual, arrojando cifras que generan preocupación en el empresariado local. Según el informe, la actividad comercial continúa mostrando signos de desaceleración tanto en la comparación con el año anterior como en la evolución mes a mes.

El análisis estadístico reveló una disminución interanual del 10% en abril en las ventas por unidades. Sin embargo, el dato más alarmante para la Cámara es la caída del 15% en la rentabilidad, lo que demuestra que los comerciantes están absorbiendo parte de los incrementos de costos para evitar un desplome mayor del consumo.

Detallaron que, en términos de corto plazo, la variación respecto a marzo (intermensual) registró una baja del 5% en unidades y del 10% en rentabilidad, consolidando una tendencia negativa que afecta la sostenibilidad de los negocios.

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