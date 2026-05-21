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Tragedia

Explotó un camión cisterna y murieron dos trabajadores de un yacimiento petrolero en Mendoza

El hecho ocurrió cuando el vehículo se encontraba dentro de un taller de la compañía petrolera para su reparación.

Por Agencia NA
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Dos trabajadores de un yacimiento petrolero de Mendoza fallecieron tras la explosión de un camión cisterna que se encontraba dentro de un taller de la compañía para su reparación.

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El accidente ocurrió este miércoles por la noche en un área operativa de la base petrolera ubicada en el departamento de Malargüe, momento en el que las dos víctimas fatales se encontraban en el taller para arreglar el camión, cuando el vehículo explotó.

Empleados que se encontraban en el yacimiento relataron que escucharon un estallido y que rápidamente se observó una nube densa de gas, destaca el medio LM Neuquén.

De manera inmediata se solicitó la presencia policial y del sistema de emergencias, que realizó un operativo de urgencia en el lugar.

Hasta este jueves por la mañana todavía no habían trascendido las causas que originaron la explosión.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Samchuk, de 47 años, y Gastón Antonio Andrada, de 40.

Comunicado de la empresa TSB S.A.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día miércoles, alrededor de las 19:00 horas, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”.

“Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”.

En este marco, destacaron que se encuentran abocados a la investigación y que se activaron los protocolos internos de asistencia y contención para los familiares.

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