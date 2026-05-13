Vendieron un camión, hubo cheques rechazados y todo terminó con una causa penal y un acuerdo millonario

El conflicto por la venta de un camión terminó este miércoles en Tribunales con un acuerdo económico de $40 millones entre las partes involucradas. La causa, investigada como hurto de vehículo desde diciembre pasado, concluyó con una reparación integral que incluyó la restitución del rodado, la entrega de un autoelevador valuado en $19 millones y el pago de otros $21 millones en cuotas.

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Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió el 22 de diciembre y tuvo como imputados a tres hombres. La causa estuvo a cargo del fiscal Miguel Gay, junto a los ayudantes fiscales José Salinas Molina y Nicolás Zapata.

De acuerdo al informe difundido por el Ministerio Público Fiscal, las partes pactaron la restitución inmediata del camión, además de la entrega de un autoelevador y ocho cuotas de $2.625.000 cada una, alcanzando un acuerdo total de $40 millones.

Tras la publicación inicial del caso, el abogado defensor Jorge Stusek aportó la versión de los imputados y aseguró que el vehículo originalmente pertenecía a sus clientes y que nunca habría sido abonado en su totalidad por el comprador.

Según explicó el letrado, la operación se había concretado mediante cheques y parte de esos valores no pudo cobrarse. En ese contexto, sostuvo que el camión fue recuperado por sus propietarios y posteriormente quedó a disposición de la Justicia y de Comisaría 28°.

Siempre de acuerdo a la versión de la defensa, el acuerdo alcanzado en sede judicial estableció que el comprador conservara finalmente el camión, mientras que como contraprestación entregó un autoelevador y se comprometió al pago de los $21 millones restantes en cuotas.