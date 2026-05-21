"Se escapó el m...": la indignación de un periodista, tras afirmar que fue atropellado por una camioneta en Rawson

Un reconocido comunicador contó una impactante escena, tras afirmar que fue atropellado por una camioneta en las afueras de su trabajo. El hecho habría ocurrido este jueves cerca de las 13:15 en inmediaciones de avenida España y calle República del Líbano, en Rawson. La situación tomó estado público a partir de una publicación en redes sociales realizada por el periodista de Radio del Sur, Fabián Aguirre.
Según expresó el propio comunicador, el episodio se produjo en la puerta de la emisora, cuando -de acuerdo a su relato- una camioneta que estaba maniobrando para estacionar lo embistió. “Este viejo rata ma... estaba estacionando su camioneta y ni miró para atrás y me atropelló en la puerta de Radio del Sur y se dio a la fuga. Fue a las 13:15 horas de hoy jueves”, escribió Aguirre en su descargo.
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En la publicación, el periodista también compartió imágenes del vehículo que, según su testimonio, habría protagonizado el hecho. En ese contexto, manifestó su enojo por lo ocurrido y cuestionó la actitud del conductor, a quien acusó de retirarse del lugar tras el supuesto impacto.
El posteo generó repercusiones entre sus seguidores, con mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud. Entre los comentarios, algunos usuarios expresaron: “Espero estés bien Fabián… que es lo más importante”.
Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el hecho, ni sobre la identificación del conductor involucrado.