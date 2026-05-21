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"Se escapó el m...": la indignación de un periodista, tras afirmar que fue atropellado por una camioneta en Rawson

El hecho habría ocurrido este jueves al mediodía en Rawson y se conoció a través de un descargo en redes sociales. El comunicador Fabián Aguirre aseguró que fue embestido por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un reconocido comunicador contó una impactante escena, tras afirmar que fue atropellado por una camioneta en las afueras de su trabajo. El hecho habría ocurrido este jueves cerca de las 13:15 en inmediaciones de avenida España y calle República del Líbano, en Rawson. La situación tomó estado público a partir de una publicación en redes sociales realizada por el periodista de Radio del Sur, Fabián Aguirre.

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Según expresó el propio comunicador, el episodio se produjo en la puerta de la emisora, cuando -de acuerdo a su relato- una camioneta que estaba maniobrando para estacionar lo embistió. “Este viejo rata ma... estaba estacionando su camioneta y ni miró para atrás y me atropelló en la puerta de Radio del Sur y se dio a la fuga. Fue a las 13:15 horas de hoy jueves”, escribió Aguirre en su descargo.

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En la publicación, el periodista también compartió imágenes del vehículo que, según su testimonio, habría protagonizado el hecho. En ese contexto, manifestó su enojo por lo ocurrido y cuestionó la actitud del conductor, a quien acusó de retirarse del lugar tras el supuesto impacto.

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El posteo generó repercusiones entre sus seguidores, con mensajes de apoyo y preocupación por su estado de salud. Entre los comentarios, algunos usuarios expresaron: “Espero estés bien Fabián… que es lo más importante”.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre el hecho, ni sobre la identificación del conductor involucrado.

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