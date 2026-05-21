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Caza furtiva

Secuestraron carne de guanaco y cuchillos en una combi en Sarmiento

El procedimiento se realizó en los últimos días en Ruta 153, en la zona de Pedernal. Intervino personal policial y de Ambiente, y la causa quedó en manos de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un operativo contra la caza furtiva en Sarmiento terminó con el secuestro de carne de guanaco, elementos de faena y un vehículo. El procedimiento fue llevado adelante el martes 20 de mayo por efectivos de la Unidad Rural N° 4, en conjunto con agentes de Ambiente, sobre Ruta 153, en la zona de Pedernal.

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Según informaron fuentes policiales, durante un control detuvieron la marcha de una combi Ford Transit blanca en la que se trasladaban tres hombres de 65, 31 y 18 años, identificados con los apellidos Suárez, Arriaga y Videla.

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Al inspeccionar el rodado, los uniformados encontraron tres bolsas de arpillera que contenían carne, además de dos cuchillos utilizados para faena. Ante la consulta sobre la procedencia, los ocupantes del vehículo manifestaron que se trataba de carne de guanaco.

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Frente a esta situación, intervino la UFI Genérica, que dispuso el secuestro de la carne, los elementos hallados y el vehículo en cuestión. La causa fue caratulada como infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna N° 22.421 y quedó a cargo del fiscal Alejandro Mattar.

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