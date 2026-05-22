viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Crimen de una ex concejal en Mendoza: el principal sospechoso es su hijo y quedó imputado

La Justicia acusó a David Enrique Delmadé por el asesinato de Margarita Gutiérrez. La hipótesis de un robo fue descartada por los investigadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Margarita Gutierrez exconcejal de Mendoza

La investigación por el homicidio de Margarita Gutiérrez, la ex concejal mendocina hallada muerta en su vivienda, dio un giro clave este viernes: la Fiscalía imputó a su hijo mayor como presunto autor del crimen.

Lee además
detuvieron y condenaron a un entrenador de futbol por violar a una menor
Conmoción

Detuvieron y condenaron a un entrenador de fútbol por violar a una menor
anmat prohibio productos de limpieza que se promocionaban en redes
A tener en cuenta

ANMAT prohibió productos de limpieza que se promocionaban en redes

Se trata de David Enrique Delmadé, de 46 años, quien quedó acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, según confirmaron desde la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín.

Tras avanzar con distintas medidas de prueba, los investigadores descartaron que el hecho estuviera relacionado con un episodio de inseguridad, una de las primeras hipótesis que se manejó apenas se conoció el caso.

Antes de concretarse la detención, personal policial realizó un allanamiento en la casa del sospechoso, donde secuestraron ropa y otros elementos que serán incorporados a la causa. Además, las autoridades detectaron que el hombre tenía una lesión en una de sus manos.

En paralelo, desde la Fiscalía aclararon una información que había trascendido en las últimas horas acerca de que Delmadé trabajaba como perito. Sobre ese punto, indicaron que no pertenece al Poder Judicial y que cualquier tarea vinculada a pericias la habría realizado de forma privada.

De acuerdo con los datos reunidos en la investigación, la relación entre Margarita Gutiérrez y su hijo estaba deteriorada desde hacía tiempo debido a problemas de consumo que atravesaba el acusado.

Temas
Seguí leyendo

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

Desesperada búsqueda de una nena de 5 años que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

Piden prisión preventiva para un conocido productor teatral, por abuso de una menor

Cómo cambia el cuerpo con pilates y por qué cada vez más personas lo eligen para combatir el estrés

Salario insuficiente: 7 de cada 10 trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días

El encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner se retractó y dijo que no vio ingresar gente con bolsos de dinero

Explotó un camión cisterna y murieron dos trabajadores de un yacimiento petrolero en Mendoza

Mauricio Macri, sobre Milei: "Se ve como un profeta"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detuvieron y condenaron a un entrenador de futbol por violar a una menor
Conmoción

Detuvieron y condenaron a un entrenador de fútbol por violar a una menor

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino video
Presunta defraudación

Conocé a la sospechosa que seguirá presa por las estafas en la casa de préstamos del centro sanjuanino

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años
Deceso

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

Publicaba sonríe, sé amable y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito
Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Angaco, ¿tierra de infidelidades?: el pasacalle que generó un cimbronazo en el departamento
¡Atención!

Angaco, ¿tierra de infidelidades?: el pasacalle que generó un cimbronazo en el departamento

Ahumada, en Tribunales durante el año pasado.
Historial

Los antecedentes de un imputado por la megaestafa de Global Market, con una mina de Valle Fértil como escenario

Te Puede Interesar

El proyecto oficial de desarrollo local, conocido como ley de proveedores, pasó de 23 a 30 artículos tras incorporar sugerencias de cámaras empresarias y proveedores antes de su ingreso a Diputados la semana próxima.
Proyecto

La ley de proveedores mineros sanjuanina suma artículos y buscan que entre a Diputados la semana próxima

Por Elizabeth Pérez
Investigan la muerte de un niño de 8 años en Jáchal
UFI Norte

Investigan la muerte de un niño de 8 años en Jáchal

El gobierno de Milei busca permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias: qué dijeron en San Juan
Repercusiones

El gobierno de Milei busca permitir la venta de medicamentos fuera de las farmacias: qué dijeron en San Juan

Que se cuiden: las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción
En las redes

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Los geriátricos en San Juan son epicentro permanente de controles, según el Ministerio de Salud Provincial (foto ilustrativa).
Dilema

El desafío en San Juan de reubicar a 26 adultos mayores tras el cierre de dos geriátricos clandestinos