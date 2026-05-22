Crimen de una ex concejal en Mendoza: el principal sospechoso es su hijo y quedó imputado

La investigación por el homicidio de Margarita Gutiérrez , la ex concejal mendocina hallada muerta en su vivienda, dio un giro clave este viernes: la Fiscalía imputó a su hijo mayor como presunto autor del crimen.

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Se trata de David Enrique Delmadé, de 46 años, quien quedó acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo, según confirmaron desde la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín.

Tras avanzar con distintas medidas de prueba, los investigadores descartaron que el hecho estuviera relacionado con un episodio de inseguridad, una de las primeras hipótesis que se manejó apenas se conoció el caso.

Antes de concretarse la detención, personal policial realizó un allanamiento en la casa del sospechoso, donde secuestraron ropa y otros elementos que serán incorporados a la causa. Además, las autoridades detectaron que el hombre tenía una lesión en una de sus manos.

En paralelo, desde la Fiscalía aclararon una información que había trascendido en las últimas horas acerca de que Delmadé trabajaba como perito. Sobre ese punto, indicaron que no pertenece al Poder Judicial y que cualquier tarea vinculada a pericias la habría realizado de forma privada.

De acuerdo con los datos reunidos en la investigación, la relación entre Margarita Gutiérrez y su hijo estaba deteriorada desde hacía tiempo debido a problemas de consumo que atravesaba el acusado.