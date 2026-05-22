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Raro

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La noticia fue confirmada con fotos frente a la Catedral de San Basilio y mensajes afectuosos en redes, mientras usuarios recuerdan el video de 2023, la orden de alejamiento y la denuncia por violencia de género.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La relación entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda regresó a la conversación pública luego de que ambos anunciaran su casamiento, noticia que surge tras el episodio de 2023, cuando la mujer denunció por violencia de género al futbolista chileno, marcando un antes y un después en la exposición de la pareja.

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La causa judicial que Camila Sepúlveda inició hace tres años y que conmocionó al fútbol chileno vuelve a ser parte del debate público, luego de que la propia joven compartiera en sus redes sociales imágenes felices junto a Jordhy Thompson frente a la Catedral de San Basilio, en Moscú, ciudad donde actualmente residen.

En las imágenes publicadas, la propia Camila Sepúlveda aparece sonriente junto al exfutbolista de Colo Colo, quien le entrega un anillo de compromiso arrodillado. Acompañando el momento, la joven escribió: “Un paseíto por Moscú y un sí para toda la vida”. Thompson respondió en los comentarios con un mensaje afectuoso: “Te amo, mi vida. Feliz de compartir toda mi vida contigo y nuestros hijos”.

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El anuncio del compromiso no pasó desapercibido en las redes sociales, donde numerosos usuarios recordaron el historial judicial entre ambos. En marzo de 2023, Jordhy Thompson fue separado del plantel de Colo Colo después de la difusión de un video que lo mostraba agrediendo a Camila Sepúlveda en una discoteca.

En aquel entonces, Camila Sepúlveda utilizó sus redes sociales para denunciar que Thompson la agredió en varias ocasiones, publicando imágenes de los moretones en su cuerpo como prueba. “Quiero que se sepa la clase de persona que es. ¡Es un maldito maltratador y manipulador!”, expresó en una serie de historias compartidas en Instagram.

En sus declaraciones, la joven relató que las agresiones físicas comenzaron tiempo atrás y describió que “siempre fue una relación muy tóxica, me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decían que eran m… lo típico que dicen los enfermos. Me maltrató física y psicológicamente siempre”, afirmó Sepúlveda, quien no llegó a completar un año de noviazgo con el futbolista.

Ante la gravedad de las acusaciones, Colo Colo resolvió separar a Thompson del plantel y trasladarlo a la Casa Alba, residencia para jugadores jóvenes fuera de Santiago. Meses más tarde, en noviembre de 2023, el futbolista fue detenido tras ser acusado de intentar asfixiar a Sepúlveda, hecho por el cual la Fiscalía chilena lo imputó por femicidio frustrado y desacato, debido a la violación de la orden de alejamiento.

Jordhy Thompson estuvo diez días detenido en la cárcel Santiago 1, hasta que la justicia cambió la medida cautelar por arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición total de contacto con Camila Sepúlveda. En enero de 2024, recibió autorización judicial para viajar a Rusia y unirse al equipo Orenburg, aun estando imputado y bajo medidas restrictivas por el caso de supuesta violencia reiterada hacia su expareja.

Para obtener el permiso de salida, Thompson consiguió una fianza de 100 millones de pesos chilenos (aproximadamente USD 100.000), mientras la investigación judicial por violencia de género seguía en curso. Actualmente, la pareja reside en Rusia y ambos han mostrado imágenes de sus hijos.

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