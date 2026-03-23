Según una cámara, el movimiento comercial fue "de menor a mayor" en el lunes feriado en San Juan

La jornada del lunes 23 de marzo, marcada como feriado puente con fines turísticos, dejó un balance dispar en el comercio sanjuanino. Mientras durante la mañana predominó una circulación moderada y calles con poca afluencia, hacia la tarde el panorama comenzó a cambiar y se registró un repunte en la actividad, especialmente en el microcentro.

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Fotos Con comercios abiertos pero poca gente, así se vivió el lunes en el centro

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, tras un monitoreo en las principales arterias de la ciudad, el comportamiento del consumo fue “de menor a mayor”. En ese sentido, indicaron que el movimiento creció con el correr de las horas, con una presencia más marcada de sanjuaninos y también de visitantes que aprovecharon el cierre del fin de semana largo para recorrer locales y disfrutar de propuestas gastronómicas en las peatonales.

El informe de la entidad remarcó que los comercios que decidieron abrir sus puertas trabajaron con normalidad, en una jornada que combinó el descanso típico de un feriado con una reactivación parcial hacia la tarde.

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Sin embargo, la postal inicial del día mostró otra cara. Durante las primeras horas, el microcentro -y en particular la Peatonal Rivadavia- evidenció un bajo nivel de circulación, en línea con lo previsto para un día no laborable. Muchos sanjuaninos optaron por permanecer en sus hogares o aprovechar el fin de semana largo fuera de la provincia.

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En contraste con el comercio tradicional, algunos rubros lograron sostener una mayor actividad. Los cafés, por ejemplo, registraron una concurrencia más sostenida, favorecida por las temperaturas más bajas y la búsqueda de espacios cerrados para pasar el tiempo.

Desde Comerciantes Unidos también destacaron el esfuerzo de quienes decidieron abrir en este contexto. “Demostraron su compromiso con el dinamismo económico de la provincia y brindaron un servicio a la comunidad”, señalaron.