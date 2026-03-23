Con comercios abiertos pero poca gente, así se vivió el lunes en el centro

En el marco del fin de semana largo, este lunes 23 de marzo se vive en San Juan como un día no laborable con fines turísticos, una jornada que se refleja en el bajo movimiento del microcentro, especialmente en la Peatonal Rivadavia.

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La postal del centro capitalino no resulta sorpresiva si se tiene en cuenta lo que ya se había anticipado respecto al funcionamiento del comercio durante estos días. Según lo publicado por Tiempo de San Juan, desde el sector comercial se recomendó mantener la atención normal durante el lunes, mientras que para el martes 24 de marzo —feriado nacional por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia— se prevé el cierre de los locales.

En ese contexto, los negocios abrieron sus puertas este lunes, aunque con escasa circulación de clientes, en línea con lo esperado para una jornada no laborable. El movimiento reducido en las calles acompaña este esquema, donde muchos optaron por el descanso.

A diferencia de otros rubros, los cafés del microcentro mostraron una mayor concurrencia, impulsados por las bajas temperaturas y la búsqueda de espacios cálidos para pasar el rato.

De cara al martes, el panorama será distinto: al tratarse de un feriado nacional inamovible, se espera una merma aún mayor en la actividad, con comercios cerrados y servicios funcionando con modalidad reducida.