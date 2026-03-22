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Gravísimo

Cuatro patovicas de un bar terminan presos: los acusan de matar a un hombre

La víctima intentó ingresar cuando el local ya estaba cerrado y comenzó una pelea con los seguridad. La autopsia reveló que falleció por asfixia mecánica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este domingo en la mañana detuvieron a cuatro empleados de un bar en San Miguel, encargados de la seguridad del lugar, y son acusados de haber asesinado a un hombre de 51 años que intentó entrar al bar Sutton cuando el local se encontraba cerrando.

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Según el parte policial al cual tuvo acceso Clarín, la víctima, Alexis Oscar Rogers, falleció en la puerta del boliche ubicado en el cruce de las calles Las Heras y Paunero, en Bella Vista, producto de la agresión por parte de los patovicas.

De acuerdo al informe al que accedió Diario Efecto, Rogers se presentó en el lugar junto a otras dos personas con la intención de ingresar. Uno de los acompañantes era su hijo de 23 años, testigo clave del hecho.

El acceso les fue negado, lo que derivó en una fuerte discusión con el personal de seguridad. La situación escaló rápidamente y terminó en una violenta pelea a golpes de puño entre la víctima y varios empleados del local.

Una evaluación preliminar del cuerpo indicó que el fallecimiento podría haberse producido por asfixia mecánica, aunque la causa exacta será determinada tras la autopsia, ya ordenada por la fiscalía interviniente.

Se recavaron testimonios y se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad para conocer cómo se desenvolvieron los hechos. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron equipos de grabación y teléfonos celulares, mientras que el lugar fue preservado para el trabajo de Policía Científica junto a un médico policial.

Mientras tanto, la fiscal Lorena Carpovich, de la UFI N° 21 de Malvinas Argentinas, dispuso que los patovicas sean aprehendidos hasta su indagatoria en la jornada de hoy.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel confirmó mediante un comunicado oficial que el local se encuentra clausurado a la espera del avance de la investigación. Además, la comuna ya aportó a la Justicia las cámaras de seguridad públicas instaladas en la zona.

Fuente: Clarín

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