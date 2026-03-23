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Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral

El conductor le exige más de $500.000 tras la retención de su moto en un control, mientras que el influencer se defiende denunciando hostigamiento e irregularidades en los papeles del vehículo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lo que empezó como un simple viaje en moto terminó en un escándalo. El influencer sanjuanino, conocido como "El Niño Marta", se convirtió en tendencia tras ser escrachado públicamente por un conductor de la aplicación Didi, quien lo acusaba de haberle causado la retención de su vehículo y una multa. Ante la viralización del caso, el joven realizó un descargo contundente para "limpiar su nombre".

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El conflicto saltó a la luz cuando el conductor comenzó a difundir en grupos de Facebook y WhatsApp la foto y el número de teléfono del influencer. El conductor fundamenta su reclamo en una lógica de "responsabilidad compartida", argumentando que la multa y la posterior retención de la moto ocurrieron mientras le prestaba el servicio al joven.

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Según las capturas y el descargo, el chofer sostiene que el factor desencadenante del control policial fue el mal uso del casco por parte del pasajero, lo que derivó en que los agentes inspeccionaran la documentación del vehículo y detectaran la tarjeta verde vencida. Bajo esta premisa, el conductor le exige el pago de $541.000, alegando que, de no haber sido por el viaje de "El Niño Marta", él no habría pasado por ese control ni perdido su herramienta de trabajo.

El descargo de "El Niño Marta"

En un video donde se lo ve visiblemente molesto, el joven desmintió las acusaciones y apuntó contra la irresponsabilidad del conductor:

El joven afirma que el operativo policial no fue por su culpa, sino porque el conductor circulaba con la tarjeta verde vencida y el casco mal colocado. "La responsabilidad de tener los papeles al día y el casco puesto es del que maneja, no del pasajero", sentenció.

Uno de los puntos más polémicos fue el monto de la multa. El influencer denunció que el conductor intentó cobrarle basándose en una captura de pantalla de una búsqueda de Google sobre valores genéricos de multas, en lugar de presentar un acta de infracción oficial del Juzgado de Faltas.

"El Niño Marta" hizo hincapié en que el chofer utilizó su información privada para generar un acoso masivo. "Me quiere estafar pidiéndome plata que no corresponde y encima me escracha para presionarme", denunció.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un viaje en Didi Moto terminó de la peor manera: con un influencer escrachado y un conductor exigiendo $541.000. El conductor dice que por culpa del pasajero le retuvieron la moto en un control y ahora debe pagar una multa millonaria. El Niño Marta se defendió y dijo que es un intento de estafa. Asegura que el chofer tenía la tarjeta verde vencida y que le reclama una cifra sacada de Google, sin multas oficiales. Además, denunció que filtraron su número y lo hostigan de madrugada. Mirá el detalle completo #niñomarte #didi #polemica #tiempodesanjuan"
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Consecuencias de un viaje accidentado

El joven aclaró que, lejos de abandonar al conductor, se quedó en el lugar del operativo durante más de una hora intentando ayudar, hasta que se dio cuenta de que el reclamo no tenía sustento legal.

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