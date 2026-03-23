lunes 23 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener cuidado

La Anmat prohibió la venta de más de 20 productos cosméticos: cuáles no comprar

De acuerdo con Anmat, son productos de los cuales se desconocen sus condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
El acuerdo Mercosur y la Unión Europea ya tiene fecha de aplicación.
Vínculo internacional

El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá provisionalmente desde el 1º de mayo
una policia fue asesinada de un tiro: sospechan de su hijo de 15 anos
Impactante

Una policía fue asesinada de un tiro: sospechan de su hijo de 15 años

Allí se dispone la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados, de los productos: Crema corporal marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; Aceite bifásico marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; Espuma de limpieza facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema nutritiva marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Tónico facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Bloqueador solar FPS 40 marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Emulsión sebo reguladora marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; 8. Loción de limpieza marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Óleo bronceante natural marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum tensor marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema facial antiage marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Loción astringente marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema niacinamida marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema despigmentante marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum corporal marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum contorno revive marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Mascarilla blanqueadora marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Repelente de mosquitos DEFENCE marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema exfoliante facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Gel post solar marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Agua micelar marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".

De acuerdo con la Anmat se tratan todos ellos de productos ilegítimos no inscriptos ante dicho organismo "para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable". Por ello, "a fin de proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados", la Anmat dispuso la prohibición de su venta hasta tanto estén debidamente inscriptos.

Temas
Seguí leyendo

Caso $LIBRA: la investigación apunta a sociedades offshore y al vínculo de Novelli con el entorno de Javier Milei

Cuatro patovicas de un bar terminan presos: los acusan de matar a un hombre

Una nena abrió la puerta de su casa y fue atacada a tiros

Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en Hungría y habló sobre la inmigración: "Cuando no se adapta al lugar, se convierte en invasión"

Murió Ernesto Cherquis Bialo, una de las grandes plumas del periodismo deportivo

La mamá de E. aseguró que se la llevaron porque "tenía el body al revés y mal puesto"

Sin VPN ni trucos raros: qué apps remplazan a Magis TV en Argentina

Gravísimo: entrenador argentino de fútbol imputado por abuso sexual, grooming y corrupción de menores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El acuerdo Mercosur y la Unión Europea ya tiene fecha de aplicación.
Vínculo internacional

El acuerdo Mercosur-Unión Europea regirá provisionalmente desde el 1º de mayo

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos
Imágenes impactantes

Incendio en el Parque Industrial: ardió un depósito con residuos peligrosos

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones
ECO San Juan

Estiman que el incendio en el Parque Industrial causó daños por al menos $200 millones

El antes y después. Juan José Balmaceda junto con María Rosa Pacheco, a la izquierda. Del otro lado, una foto más actual del ingeniero.
Exclusivo

La nueva vida del viudo de María Rosa Pacheco: volvió a casarse, a 30 años del crimen que nunca tuvo culpables

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa video
El drone de Tiempo

A poco de inaugurarse, cómo están las obras en la Quebrada de Zonda y los juegos de la tirolesa

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Educación

El factor minero también impactó en los valles sanjuaninos: cómo creció la demanda de aspirantes, según la UNSJ

Por David Cortez Vega
Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ
Análisis

Ley de Glaciares: cuál es la postura real de la UNSJ

No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos: el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20
Redes

"No quiero ver más padres despidiendo a sus hijos": el desgarrador mensaje del padre de Valeria, la joven que murió con su familia en la Ruta 20

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.
El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

Cruce de denuncias: El Niño Marta vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral
Redes

Cruce de denuncias: "El Niño Marta" vs. un chofer de Didi por una multa y un escrache viral