La Anmat prohibió la venta de más de 20 productos cosméticos: cuáles no comprar

Allí se dispone la prohibición del "uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, hasta tanto se encuentren regularizados, de los productos: Crema corporal marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; Aceite bifásico marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; Espuma de limpieza facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Crema nutritiva marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Tónico facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Bloqueador solar FPS 40 marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Emulsión sebo reguladora marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; 8. Loción de limpieza marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Óleo bronceante natural marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum tensor marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema facial antiage marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Loción astringente marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema niacinamida marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema despigmentante marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum corporal marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Serum contorno revive marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Mascarilla blanqueadora marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Repelente de mosquitos DEFENCE marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Crema exfoliante facial marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Gel post solar marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.; Agua micelar marca “ANZA” sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado".