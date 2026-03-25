Crimen en una cancha de fútbol en Rivadavia: uno de los acusados se desligó del hecho

El juicio por el asesinato de Diego Andreoni, ocurrido en un predio deportivo de Rivadavia el pasado 15 de marzo de 2025 , está llegando a su etapa final. Según expresaron fuentes judiciales, Franco Vicente Gómez prestó declaración este miércoles y prácticamente se desvinculó del suceso. El otro acusado, Castro Agüero, es quien se encuentra más complicado debido a que las pruebas señalan que fue el autor material. Tras este testimonio, para este jueves están previstos los alegatos de todas las partes y el viernes se conocería la sentencia del tribunal colegiado, integrado por Mabel Moya (presidenta), Guillermo Adárvez y Javier Figuerola.

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Voceros del caso manifestaron que Gómez afirmó que aquel día asistió al predio y participó de un encuentro de fútbol. Durante el juego, se produjo una discusión con el equipo rival que luego se calmó. Posteriormente, se quedó en la cantina para el “tercer tiempo”, donde surgió un nuevo altercado.

Respecto al tercer enfrentamiento, el imputado sostuvo que se encontraba alejado de donde estaba Castro Agüero cuando escuchó las detonaciones y vio a sus compañeros huir. En ese momento, los siguió y subió a una motocicleta. Relató que lo llevaron hasta una villa y desde allí solicitó un Uber. También explicó que, tras enterarse del allanamiento en su domicilio de Chimbas, decidió entregarse junto a su abogado por considerar que no tenía responsabilidad en el crimen.

El fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, investiga a Gómez por el delito de encubrimiento. No obstante, los abogados querellantes, Federico Viola y Agustín Idemi,sostienen que ambos tuvieron participación activa. La querella afirma que el joven le suministró el arma a Castro; es decir, que le facilitó el elemento homicida.

Durante el debate se intentó establecer si algún testigo presenció el momento en que se entregaba el revólver, pero nadie lo confirmó. Un declarante mencionó haber visto a Gómez alcanzarle un bolso a su compañero, aunque al ser consultados sobre el contenido del objeto, todos manifestaron desconocerlo.

Los defensores de los acusados, María Filomena Noriega y el defensor oficial César Oro, buscarán la absolución de sus clientes en los alegatos que inician este jueves 26 de marzo. La Fiscalía, por el contrario, sostendrá en su exposición que Castro Agüero fue el autor del asesinato.