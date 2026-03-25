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Barrio Camus

Golpeó a su ex, lo detuvieron y le descubrieron varias municiones en su casa en Rivadavia

La víctima denunció que su ex pareja la sorprendió en la calle, la golpeó con un arma y la amenazó de muerte. Tras el hecho, intervino la UFI CAVIG con un allanamiento en el Barrio Camus. El procedimiento permitió detener al acusado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rivadavia

Un episodio de violencia de género ocurrido en la noche del sábado en Rivadavia terminó con un hombre detenido y el secuestro de armas y municiones en su vivienda del Barrio Camus. El acusado, de 40 años, quedó alojado en la Comisaría 13 tras un allanamiento ordenado en el marco de la investigación.

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De acuerdo al relato, la mujer regresaba de realizar compras cuando, al intentar subir a su vehículo, fue sorprendida por el sujeto, quien se le acercó por detrás. En ese momento, la habría golpeado en el brazo con un revólver y la amenazó de muerte con frases intimidantes, lo que motivó la inmediata solicitud de medidas de protección.

A partir de la denuncia, personal de la UFI CAVIG avanzó con la investigación y luego se concretó un allanamiento en una vivienda del Barrio Camus. El procedimiento arrojó resultados positivos: los efectivos secuestraron un revólver calibre .38 marca Tanque, junto a 15 cartuchos del mismo calibre, 34 municiones calibre .22 largo de punta hueca y una vaina servida.

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Durante el operativo también se procedió a la detención de Farjat, de 40 años, quien fue trasladado y permanece alojado en la Comisaría 13, vinculado a una causa por lesiones y amenazas.

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