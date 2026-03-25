Golpeó a su ex, lo detuvieron y le descubrieron varias municiones en su casa en Rivadavia

Un episodio de violencia de género ocurrido en la noche del sábado en Rivadavia terminó con un hombre detenido y el secuestro de armas y municiones en su vivienda del Barrio Camus. El acusado, de 40 años, quedó alojado en la Comisaría 13 tras un allanamiento ordenado en el marco de la investigación.

Ataque a vivienda Entraron a una casa del centro sanjuanino y robaron una pistola y dinero

Misterio y temor La mamá de E. aseguró que se la llevaron porque "tenía el body al revés y mal puesto"

De acuerdo al relato, la mujer regresaba de realizar compras cuando, al intentar subir a su vehículo, fue sorprendida por el sujeto, quien se le acercó por detrás. En ese momento, la habría golpeado en el brazo con un revólver y la amenazó de muerte con frases intimidantes, lo que motivó la inmediata solicitud de medidas de protección.

A partir de la denuncia, personal de la UFI CAVIG avanzó con la investigación y luego se concretó un allanamiento en una vivienda del Barrio Camus. El procedimiento arrojó resultados positivos: los efectivos secuestraron un revólver calibre .38 marca Tanque, junto a 15 cartuchos del mismo calibre, 34 municiones calibre .22 largo de punta hueca y una vaina servida.

image

Durante el operativo también se procedió a la detención de Farjat, de 40 años, quien fue trasladado y permanece alojado en la Comisaría 13, vinculado a una causa por lesiones y amenazas.