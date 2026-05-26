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Conflicto

Tensión entre el Gobierno provincial y un sindicato por la suspensión del cobro del código de descuento

Las autoridades del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas decidieron suspender por 180 días los códigos de descuentos de la cuota sindical de las cuotas sindicales de los afiliados debido a que no habrían presentado los papeles de su personería gremial. Desde el gremio dicen que presentaron un amparo para que se retrotraiga la acción, teniendo en cuenta que supuestamente nunca les llegó la notificación previa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de San Juan suspendió por 180 días el código de descuento al Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el mecanismo mediante el cual se aplica automáticamente sobre los salarios de los trabajadores estatales afiliados el aporte destinado al gremio. La medida generó malestar en la conducción sindical, que respondió con una presentación judicial para intentar frenar la decisión.

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José Díaz, secretario general del SEP, confirmó a Tiempo de San Juan que el sindicato presentó un amparo para que se retrotraiga la resolución firmada por el Ministerio de Economía. Según explicó, el principal planteo apunta a que la notificación previa que menciona el Gobierno nunca fue recibida por el gremio.

De acuerdo con Díaz, la carta notarial enviada antes de avanzar con la suspensión fue remitida a otro domicilio, por lo que el sindicato asegura que nunca tomó conocimiento formal del requerimiento administrativo.

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El dirigente también defendió la situación institucional del SEP y remarcó que el sindicato cuenta con personería gremial vigente desde 2005. Según indicó, esa condición fue otorgada durante la presidencia de Néstor Kirchner y continúa en plena validez.

La suspensión quedó oficializada mediante una resolución firmada el 19 de mayo por el ministro Roberto Gutiérrez. En el documento, el Ejecutivo sostiene que el gremio no presentó dentro del plazo establecido la documentación requerida vinculada a la acreditación de su personería jurídica y gremial, motivo por el cual se resolvió suspender el código de descuento por seis meses.

Desde el SEP sostienen que la medida afecta directamente el funcionamiento del sindicato, ya que ese sistema permite retener el aporte sindical directamente del recibo de sueldo de los afiliados. Por ahora, indicaron que permanecen a la espera de una respuesta del Gobierno provincial mientras avanza la vía judicial iniciada por el gremio.

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