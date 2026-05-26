Confirmaron las fechas de los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol local

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer los días, horarios y escenarios para los cuartos de final del Torneo Apertura, una instancia decisiva que comenzará este fin de semana y definirá a los equipos que avanzarán a semifinales.

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La actividad se pondrá en marcha este viernes con el cruce de Cuarta División entre Trinidad y Juventud Zondina, programado para las 20 en cancha de Trinidad.

En Primera División, el sábado habrá doble programación desde las 16. Minero se enfrentará a Alianza en cancha de Atenas, mientras que Colón será local ante Unión. La continuidad llegará el domingo, también desde las 16, con el partido entre 9 de Julio y San Lorenzo en el estadio del Nueve. Más tarde, desde las 17, Desamparados recibirá a Peñarol.

En Cuarta División, además del encuentro del viernes, el sábado Colón jugará frente a Atenas desde las 13.30. El domingo, Desamparados se medirá con 9 de Julio desde las 14, mientras que Peñarol y Minero completarán el cuadro en un duelo que todavía espera confirmación oficial del horario.

Con los cruces ya definidos, el Torneo Apertura entra en una etapa determinante. Durante tres días, distintas canchas sanjuaninas serán escenario de partidos eliminatorios que pondrán en juego el pase a semifinales tanto en Primera como en Cuarta División.