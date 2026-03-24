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En Chimbas

Le disparó a su hermano en la cara y dijo que lo confundió con un ladrón

El violento hecho ocurrió el lunes por la noche, en el interior de un domicilio del Barrio Los Andes. Si bien el joven que resultó herido se encuentra fuera de peligro, el autor del balazo quedó detenido y sería acusado de lesiones agravadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Barrio Los Andes, en Chimbas

Barrio Los Andes, en Chimbas

Un violento episodio se registró en la noche del lunes en un domicilio del Barrio Los Andes, en Chimbas, donde un sujeto le disparó a su hermano en la cara y, curiosamente, aseguró que lo confundió con un ladrón. Pese al argumento que ofreció a las autoridades, quedó detenido y podría ser acusado por lesiones agravadas.

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Según indicaron fuentes allegadas, no ocurrió una desgracia de milagro y fue por milímetros que un joven sobrevivió al ataque. Es que el hombre que recibió el balazo sufrió una severa herida en el rostro, a la altura de la mandíbula y, por ello, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Por la gravedad de la lesión, la víctima no pudo declarar frente a la fiscal Claudia Ruíz, coordinadora de la UFI CAVIG, que solicitó la inmediata detención del autor del tiro. Si bien no está claro el cuadro de la situación, desde la fiscalía aguardarán por la recuperación del herido -que está fuera de peligro- para obtener su testimonio, que será clave en el caso.

Mientras tanto, el sospechoso, cuya identidad no trascendió, permanece tras las rejas y a disposición de los investigadores, que secuestraron el arma de fuego con la que efectuó el disparo y trabajaron en la escena para establecer cómo ocurrió el hecho que, a priori, se presenta confuso.

El hermano del damnificado explicó que creyó que se trataba de un ladrón que había ingresado a su casa, por lo que -a modo de supervivencia- sacó el arma y disparó a quemarropa. Afortunadamente, la bala impactó en la zona baja del rostro y no comprometió ningún órgano vital.

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