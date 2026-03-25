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En Casa de Gobierno

Orrego recibió a la embajadora de Australia quien destacó el potencial de cooperación minera

El encuentro contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes acompañaron al mandatario provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En la Sala Eloy Próspero Camus de Casa de Gobierno, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la recepción oficial a la embajadora de Australia en la República Argentina, S.E. Sarah Roberts, en el marco de una visita protocolar orientada a fortalecer los vínculos institucionales y explorar oportunidades de cooperación bilateral.

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El encuentro contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, quienes acompañaron al mandatario provincial.

Durante la reunión, la embajadora Roberts expresó su satisfacción por la visita y destacó el potencial de articulación entre ambas regiones.

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“Es un placer enorme estar aquí, especialmente con el señor gobernador. El año pasado fui a visitar mi ciudad en Australia, Adelaide, para hablar un poquito sobre el potencial de minería y el intercambio en este sector entre San Juan y Australia”, señaló.

En ese sentido, remarcó que, si bien es su primera visita a la provincia, identificó amplias oportunidades de cooperación: “Realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Australia y San Juan, especialmente por la capacidad de Australia en el área de minería. Hay objetivos en común en cuanto a la minería entre nuestra provincia y su país”.

Asimismo, puso en valor la experiencia australiana en la materia y la disposición para compartir conocimientos: “Australia tiene mucha experiencia y estamos listos para compartir nuestra experiencia”.

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