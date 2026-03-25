Jubilados del PAMI: vuelven los medicamentos gratis, quiénes quedan excluidos

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) restableció la cobertura del 100% en medicamentos para sus afiliados en toda la Argentina. Este cambio surgió tras una acción de amparo impulsada en la provincia de Tucumán. La resolución judicial eliminó las restricciones económicas y patrimoniales que el organismo aplicó en los últimos meses para acceder al beneficio.

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La medida judicial se originó a partir de una presentación realizada por el diputado nacional Carlos Cisneros junto a la asociación civil REDECU. Ambos solicitaron ante la Justicia Federal de Tucumán que se garantizara el acceso total y gratuito a los medicamentos para jubilados y pensionados, luego de que el PAMI impusiera nuevas condiciones mediante varias resoluciones. Estas normativas restringieron la gratuidad a quienes cumplían con exigencias patrimoniales y trámites adicionales, lo que generó dificultades para un amplio grupo de afiliados.

El proceso judicial avanzó en dos instancias. En primer lugar, el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza ordenó retrotraer las restricciones y restablecer la cobertura integral. La orden judicial buscó dejar sin efecto los condicionamientos recientes. El PAMI demoró la aplicación de la medida, lo que motivó que el expediente ingresara en el fuero penal federal de Tucumán. Allí se requirió la indagatoria del titular nacional del PAMI y del responsable de la Unidad de Gestión Local (UGL) de Tucumán, ante la presunta desobediencia judicial.

En ese contexto, el organismo presentó un acuerdo de reparación integral ante la Justicia Federal y emitió una resolución mediante la cual instruyó a todas las delegaciones del país a implementar la restitución inmediata de la cobertura plena y sin restricciones. La nueva normativa también amplió el listado de medicamentos incluidos en el vademécum gratuito, lo que representó una mejora directa para los beneficiarios.

El conflicto comenzó cuando el PAMI dictó normas que modificaron el esquema de acceso a los medicamentos. Los requisitos patrimoniales y la necesidad de presentar documentación adicional afectaron a numerosos jubilados y pensionados que, hasta ese momento, recibían fármacos de manera gratuita. La reacción de distintas organizaciones sociales y legisladores impulsó la presentación judicial colectiva en Tucumán.

Durante el proceso legal, el PAMI mantuvo un esquema de cobertura acotado y sujeto a verificación socioeconómica. Esta situación motivó que numerosas personas quedaran excluidas del beneficio, lo que generó reclamos en distintas provincias. La actuación del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza y la posterior intervención penal en Tucumán marcaron un punto de inflexión. La Justicia penal solicitó la indagatoria de autoridades del PAMI por desobediencia, luego de que el organismo incumpliera la orden judicial inicial.

La resolución final estableció la restitución del 100% de la cobertura y la ampliación del vademécum de medicamentos gratuitos. El acuerdo de reparación integral presentado por el PAMI permitió destrabar el conflicto y evitar sanciones penales para sus autoridades. El texto de la resolución instruyó a las unidades de gestión local a garantizar la implementación efectiva de la medida en todo el país, sin demoras.

Las organizaciones sociales y legisladores que promovieron el amparo destacaron la importancia de la intervención judicial para revertir las restricciones. Cisneros sostuvo que la acción colectiva resultó clave para garantizar derechos y evitar retrocesos en materia de salud pública. En tanto, la asociación REDECU remarcó que la restitución de la cobertura del 100% para jubilados y pensionados constituye un avance en la protección social de adultos mayores.

Las autoridades del PAMI informaron que trabajan en coordinación con las delegaciones provinciales para asegurar la correcta aplicación de la nueva normativa. El acuerdo de reparación integral presentado ante la Justicia Federal incluyó compromisos de monitoreo y seguimiento para evitar nuevos conflictos. Organizaciones sociales y legisladores continúan atentos a la implementación en cada jurisdicción y al cumplimiento de la cobertura en todo el país.

Quiénes quedarán excluidos de la cobertura

Por nivel de ingresos

- Personas que superen 1,5 haberes previsionales mínimos.

- En caso de convivir con alguien con Certificado Único de Discapacidad, el límite se amplía a 3 haberes mínimos.

- Quienes tengan participaciones en empresas que indiquen capacidad económica.

Por situación patrimonial

- Titulares de más de un inmueble

- Propietarios de vehículos con menos de 10 años de antigüedad.

- Personas con bienes de lujo, como embarcaciones o aeronaves.

Por cobertura de salud

- Afiliados con prepaga o doble cobertura médica.

FUENTE: Infobae