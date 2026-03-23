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Caso Carla Junqueira

Previo al comienzo del juicio, habló la abogada de la argentina acusada de racismo en Brasil: "Lo justo sería una condena baja"

Carla Junqueira indicó que, si el juicio demora varios días, pedirá que su clienta vuelva a la Argentina y lo siga por videoconferencia.

Por Agencia NA
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La abogada de la turista detenida Agostina Páez, Carla Junqueira, estimó este lunes que su clienta debería recibir una "condena baja, con la posibilidad de regreso a la Argentina", ya que eso sería "lo más justo" en el juicio que arranca este martes en Brasil contra la influencer y letrada por "injuria racial".

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"No quiero generar expectativas porque uno no sabe lo que pasa por la cabeza de un juez en un juicio. Técnicamente, analizando la situación, esto debería tener una condena baja, con posibilidad de regreso a la Argentina. Eso sería lo más justo", explicó Junqueira en declaraciones al programa "Tiempo de policiales" que se emite por ATP Stream.

De esta manera, la letrada fue optimista en cuanto a la pena que podría recibir, más allá que la querella solicitó 15 años de prisión para Páez, quien tiene 29 años y permanece detenida desde mediados de enero.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la parte acusatoria, fiscalía y querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal número 37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

En relación a una pena que incluya la prohibición de volver a pisar Brasil, la abogada explicó: "No necesariamente pueda darse eso. Puede surgir, sí, pero no estaba pedido. No es algo que la Fiscalía o la querella hayan solicitado".

Junqueira sostuvo que la condena puede conocerse este martes mismo, el miércoles o quizá pueda demorarse más tiempo, ya que "va a depender de las declaraciones de la querella, de las preguntas de la fiscalía y otros detalles".

"Yo igualmente, le voy a recomendar a Agostina que no responda nada", aclaró la abogada, al tiempo que añadió: "Si se extiende todo más de 48 horas, voy a pedir que se revoque la cautelar y que ella vuelva a la Argentina para seguir desde allá las instancias mediante videoconferencia".

La letrada reiteró que "el objetivo es lograr una condena que sea excarcelable" y detalló el estado de ánimo que afronta por estas horas Páez: "Ella está con contención psicológica y psiquiátrica, tomando ansiolíticos, porque está muy nerviosa, muy ansiosa".

En relación a la carta de arrepentimiento que escribió la influencer y el video en el que pedía disculpas, Junqueira estimó que deberían ser "tenidos en cuenta" a la hora del veredicto.

"Todos esos atenuantes deben ser tenidos en consideración a la hora de la condena y de la definición de la pena. Este juez, a pesar de ser muy estricto en la fase cautelar, va a dejar la parte técnica para la condena y estoy segura que va a tomar en estos atenuantes en la consideración", precisó.

La letrada negó que el delito de injuria racial en Brasil se ejecute sólo con argentinos u otros extranjeros, ya que en ese país "de los 297 presos que hoy cumplen pena en cárceles por racismo, la gran mayoría son brasileños".

La abogada sostuvo que “son pocos los argentinos o extranjeros que pueden terminar presos en Brasil por esto” y señaló que "en general, suelen volver a sus países".

"Es más, los brasileños entienden que Agostina fue privilegiada por poder tener prisión domiciliaria, pero se olvidan que ella no pudo volver a la Argentina", indicó Junquiera, quien también representó en su momento a la actriz Thelma Fardín en la causa contra Juan Darthés.

Y explicó: "Informamos de todas las amenazas y los hostigamientos que sufrió y entendemos que de ahora en más no hay más razones para que se siga quedando en Brasil en caso de que el juicio se extienda", precisó.

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