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La sacó barata

La abogada argentina detenida por racismo en Brasil regresará al país tras la audiencia

Permanecía retenida desde hace más de dos meses y fue condenada a dos años en una causa por “injuria racial”.

Por Agencia NA
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La abogada argentina Agostina Páez regresará al país luego de la primera audiencia de instrucción y juzgamiento realizada en Brasil, donde la Justicia local le impuso una pena de dos años en el marco de la causa por “injuria racial”.

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La joven llevaba más de dos meses retenida en el país vecino, tras un hecho que derivó en su detención y en la apertura de un proceso judicial bajo una figura penal contemplada en la legislación brasileña, que sanciona expresiones discriminatorias.

Según se conoció, tras la audiencia el juez interviniente resolvió avanzar con una condena de dos años, lo que habilitó la posibilidad de que Páez pueda regresar a la Argentina. Algunas de las medidas a las que sería sometida la argentina es pagar 50 mil dólares a las tres víctimas y hacer tareas comunitarias como compensación.

El caso generó repercusión por la situación judicial de la abogada y el tiempo que permaneció en Brasil a la espera de una definición. Durante ese período, el expediente avanzó bajo las normativas locales, que contemplan penas específicas para delitos vinculados a la discriminación racial.

Con esta resolución, se espera que Páez retorne al país en las próximas horas, luego de más de dos meses de permanencia en territorio brasileño.

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