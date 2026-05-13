En distintos locales comerciales se vive a diario una situación que genera malestar tanto en empleados como en clientes: el constante pedido de devolución de productos que algunas personas intentan llevarse sin pagar.

Justicia de Menores Lucía Rubiño: confirman fecha para el comienzo del juicio con más de 20 testigos

Trabajadores del sector describen el escenario como “lamentable” y “vergonzoso”, ya que se ven obligados a intervenir de manera frecuente para frenar estos hechos. “Es incómodo tener que pedirle a alguien que devuelva algo que se está robando, sobre todo cuando se trata de cosas innecesarias”, señalaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2054640760717201464&partner=&hide_thread=false Cansados de los robos, un local del centro escrachó a los delincuentes con una serie de videos pic.twitter.com/NU2kDOLhtb — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 13, 2026

Esta problemática no solo afecta a los comercios en términos económicos, sino que también impacta en la experiencia de compra. Muchos clientes expresan incomodidad al sentirse observados mientras recorren el local, aunque desde el personal aseguran que se trata de una medida inevitable. “Sabemos que puede resultar molesto, pero es la única forma de prevenir situaciones que ocurren todos los días”, explicaron.

Desde los comercios apelan a la responsabilidad de la comunidad para evitar estos episodios. “Pedimos que dejen de generar momentos incómodos tanto para quienes trabajan como para quienes sí compran de manera correcta”, remarcaron.